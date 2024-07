Nördlinger Tennis-Damen holen zum Abschluss nochmal Punkte

Zum Saisonabschluss haben die Damenteams des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen zu Hause auf der Marienhöhe gepunktet. Die Damen I hatten den TC Donauwörth zu Gast und gewannen 6:3, die Damen III siegten 5:1 gegen den TC Frauenstetten.

Bei den Damen I hatte Spitzenspielerin Katja Wittner mit Carmen Löfflad praktisch keine Probleme und gewann glatt mit 6:1, 6:0. Ähnlich deutlich entschied Milena Kleibl ihr Duell gegen Romina Bock mit 6:3, 6:1 für sich. Tina Frank und Veronika Schweizer schnupperten zwar an einem Einzelerfolg, hatten aber jeweils im Match-Tiebreak knapp das Nachsehen. Frank musste sich mit 7:10 geschlagen geben, Schweizer mit 8:10. Den dritten Einzelpunkt zum 3:3-Zwischenstand holte Ines Reiner an Position sechs mit einem klaren Zwei-Satz-Sieg.

Alle drei Doppel zu gewinnen kommt relativ selten vor, gelang aber den Nördlingerinnen an diesem Spieltag. Während Katja Wittner/Anja Fürsattel klar in zwei Sätzen gewannen, mussten sich Milena Kleibl/Pia Ziegelmeier und Tina Frank/Ines Reiner mächtig ins Zeug legen, um die Match-Tiebreaks am Ende mit 10:3 und 10:6 für die Gastgeberinnen zu entscheiden.

Tennis: Nördlingens Damen III müssen sich von ihrer Spielführerin verabschieden

Einen Saisonabschluss nach Maß feierten auch die Damen III gegen den TC Fünfstetten. Nach den Einzeln war die Partie bereits gewonnen, da alle vier Matches an die Nördlingerinnen gingen. Im Einzel spielten Sofia Pfaffl, Hanna Christian, Mareike Volk und Julia Ziegelmeier. Den letzten Punkt zum 5:1-Endergebnis holte das Doppel Hanna Christian/Vera Sieber. Die langjährige, verdiente Mannschaftsführerin Waltraud Thätig gab nach dem Match ihren Rücktritt als Spielführerin bekannt.

Auch die Jugend war zum Saisonende auf der Marienhöhe im Einsatz. Das Midcourt U10-Team gewann gegen den Lokalrivalen aus Harburg 5:1. In der Besetzung Lauris Metzger, Tobias Schmidt, Paola Wittner und Yannick Bosch gaben die Nördlinger gegen Emilia Vollert, Laura Förg, Jonathan Schmidt und Daria Staniok insgesamt nur ein Doppel ab. Die Junioren III spielten unentschieden gegen den TC Neusäß. Marvin Pfaffl und Hannes Mohr erkämpften sich die Einzelpunkte. Im Doppel holte erneut Marvin Pfaffl mit seinem Partner Paul Baumgärtel den entscheidenden Zähler zum 3:3-Endstand. (AZ)