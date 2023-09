3. Herren-Mannschaft des TC Bopfingen steigt auf

Tennis-Männer feiern souveränen Aufstieg in die Kreisklasse 2.

Die 3. Herren-Mannschaft des Tennis-Club Bopfingen hat die aktuelle Saison sehr souverän und überzeugend mit dem Aufstieg in die Kreisklasse 2 abgeschlossen. In einer Sechser-Gruppe haben sich die Bopfinger Herren fünf klare Siege erspielt. Sie erreichten ein 9:0 gegen den TA SV Elchingen, ein 7:2 gegen den TC Sontheim, ein 9:0 gegen den TC Niederstotzingen, gegen den TA SV Neresheim ein 8:1 und am letzten Spieltag gegen den TC Dischingen ein 6:3. Durch die Erfolge treten die Herren 3 in der nächsten Saison in der Kreisklasse 2 an. (AZ)