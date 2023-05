Tennis

11:30 Uhr

Ausgeglichener Saisonstart für die Nördlinger Tennis-Herren

Plus Während die Herren I zum Saisonauftakt gegen Pfuhl nur Akzente setzen können, gewinnen die Herren III das Derby gegen Harburg I knapp.

Mit einer Niederlage und einem knappen Sieg sind die Herren des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen bei ihren Heimspielen auf der Marienhöhe in die Sommersaison gestartet.

Die Herren I unterlagen dabei dem TSV Pfuhl mit 3:6 in der Südliga 1. Trotz der Niederlage konnte man dennoch zufrieden sein, da die Gäste auf allen Positionen den Nördlingern von ihrer Leistungsklassen-Einstufung her deutlich überlegen waren. In den Einzeln konnten lediglich Matej Dushkov und Lukas Fischer ihre Kontrahenten jeweils im Match-Tiebreak knapp besiegen. Dushkov gewann im Entscheidungssatz 11:9 gegen Martin Brehm und Fischer behielt mit 10:7 gegen Jensen Nygaard die Oberhand. Auch in den Doppeln musste man die Überlegenheit der Gäste hinnehmen, sodass nur noch das Doppel Marcelo Rojas/Matej Dushkov einen Zähler für die Nördlinger erspielen konnte.

