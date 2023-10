Clubmeisterschaften beim TC Oettingen ausgespielt

Spannende vereinsinterne Duelle liefern sich die Oettinger Tennisspieler. Erstmals gibt es wieder eine Mädchen-Meisterschaft.

Der TC Oettingen hat seine Clubmeister geehrt. Seit vielen Jahren konnte mit sieben Teilnehmerinnen wieder eine Mädchen-Meisterschaft ausgespielt werden, bei der Frida Wippermann vor Eva Mayer und Amelie Fröhlich den ersten Platz belegte. Bei den Knaben U14 holte sich in einem 16er-Feld Jonah Gießl nach seinem Erfolg bei den Kreismeisterschaften auch den klubinternen Titel, gefolgt von Emil Eisen und Jona Bosch, der erst seit vergangenem Jahr dabei ist.

Bei den U18-Junioren traten acht Spieler gegeneinander an. Siegreich war hier der erst dreizehnjährige Tobias Vitkovsky, der zweite Platz ging an seinen Bruder Simon, Dritter wurde Elijah Gießl. Im Halbfinale der Herren standen sich zunächst Tobias Vitkovsky und Enrique Gil-Colomer gegenüber. Letzterer unterlag Hermann Wunderer, der sich in einem spannenden Finale gegen Benjamin Vitkovsky durchsetzte.

Jonah Gießl und Daniel Vitovsky werden Oettingens Tenniskönige

Bei den Herren-Doppeln unterlagen Jan und Benjamin Vitkovsky beim Spiel um Platz eins gegen Hermann Wunderer und Tobias Vitkovsky. Bereits in den vorausgehenden Wochen waren auch die Mixed-Doppel ausgespielt worden. Hier verteidigten Hermann und Susanne Wunderer ihren Titel. Als Tenniskönige gingen Jonah Gießl und Daniel Vitkovsky bei der U12-Meisterschaft als Sieger nach Punkten hervor. Sie hatten im Laufe der Saison am meisten gespielt und wurden von Jugendwart Jan Vitkovsky mit einem Kinogutschein für die ganze Mannschaft belohnt. (AZ)