Die beiden Besten in Südbayern

Der Nördlinger Niklas Weinig erreicht bei den südbayerischen Meisterschaften das Finale. Dort trifft er auf seinen Trainingspartner.

Nach der Abschaffung der Tennisbezirke in Bayern finden in diesem Jahr keine Bezirksmeisterschaften mehr statt. In drei Regionalentscheiden konnte man sich für die südbayerische Meisterschaft qualifizieren. Bei diesem Wettkampf messen sich die besten Spieler aus Niederbayern, Oberbayern und Schwaben. Der zehnjährige Nachwuchsspieler Niklas Weinig vom TC Nördlingen erhielt als einer der besten acht Spieler seiner Altersklasse direkt einen Startplatz im Hauptfeld und musste kein Qualifikationsturnier bestreiten.

Nach einer unglücklichen Auslosung stand fest, dass Niklas Weinig als Nummer drei der letztjährigen bayerischen Rangliste in der ersten Runde auf die Nummer vier Elias El Bouhali aus Niederbayern treffen würde. Dies ist möglich, da alle Spieler des Jahrgangs 2011 sich seit Oktober Leistungsklassenpunkte erspielen können. Da einige Spieler mehr Turniere gespielt haben als andere, entsprechen die Leistungsklassen noch nicht der tatsächlichen Spielstärke.

Nach einem Einspielen am Samstagvormittag ging es also nach Oberhaching. Im Bundesleistungszentrum, in dem normal die deutsche Tenniselite trainiert, waren an diesem Wochenende alle Plätze für die Jugendmeisterschaften reserviert.

Nicht mehr ganz im Zeitplan, trat Niklas Weinig mit einer Stunde Verspätung zu seinem Erstrundenmatch an. Beide Spieler versuchten den aktiveren Part des Matches zu übernehmen. Dies gelang dem Nördlinger im ersten Satz etwas besser und er konnte sich den ersten Satz mit 6:4 sichern. Allerdings ließ er sich im zweiten Satz etwas zurückfallen und verlor gleich zu Beginn seinen Aufschlag. Dieser Durchgang ging mit 6:2 an den körperlich überlegenen Kontrahenten. Im entscheidenden Matchtiebreak konnte sich der mutig spielende Niklas Weinig schnell absetzen und verwandelte seinen zweiten Matchball zum 10:5. Dieser Sieg bescherte ihm viel Selbstvertrauen, sodass er auch das Viertelfinale gegen Niklas Schöffel vom TC Straßlach klar mit 6:2 und 6:2 für sich entscheiden konnte. Am nächsten Morgen wartete um neun Uhr mit Maximilian Hajcik vom TC Aschheim der nächste Gegner. Von den harten Schlägen seines Kontrahenten wirkte Weinig etwas überrascht und es dauerte ein paar Spiele, bis er die passenden Mittel gefunden hatte, um im ersten Satz davonzuziehen. Im zweiten Durchgang lag der Nördlinger mit einem Break 4:5 hinten, spielte aber von da an sein bestes Tennis und verwandelte kurze Zeit später seinen ersten Matchball zum 7:5.

Das Traumfinale mit seinem Trainingsfreund Leonard Evers aus Augsburg war damit perfekt.

Niklas Weinig versuchte im Endspiel mit seinem druckvollen Spiel Leonard unter Druck zu setzen. Im ersten Satz gelang dies noch sehr gut, dennoch reichte es nicht ganz zum Satzgewinn. Von da an wirkte der Nördlinger etwas verzweifelt. Immer weniger aggressiv und mit sich hadernd, ließ sich der TCN-Youngster hinter die Grundlinie drängen und Leonard Evers konnte mit seinen harten Topspin-Schlägen das Match mit 6:4 und 6:1 für sich entscheiden. (anwe)