Drei Siege und ein Unentschieden für Oettingens Tennisspieler

Ohne Niederlage haben die Oettinger Teams das Wochenende bestritten. Die Siege fallen teils deutlich aus.

Das Tennis-Wochenende ist für den Tennisclub Oettingen sehr positiv ausgefallen: Jugend, Herren und Bambini halten sich jeweils schadlos und fahren drei Siege und ein Remis ein.

Die Oettinger Bambini waren beim TC Monheim zu Gast. Jonah Gießl überließ seinem Gegner ebenso wie Daniel Vitkovsky nur drei Spiele. Emil Eisen ließ sich vom 5:7 im ersten Satz nicht entmutigen und steigerte sich zu einem 6:2/10:5, wohingegen Johannes Lang wenig Chancen hatte. Erneut über einen Matchtiebreak holten sich Eisen/Daniel V. den Punkt im Doppel (2:6/6:2/10:6), Gießl/Lang machten mit 6:2/6:3 das 5:1-Endergebnis perfekt.

Junioren I des TC Oettingen haben keine Probleme in Neuburg

Ebenfalls mit einem 5:1-Erfolg kehrte die erste Juniorenmannschaft von der TeG Neuburg zurück. Mit harten Grundschlägen gab Benjamin Vitkovsky nur ein Spiel ab, sein Bruder Tobias erkämpfte sich den Sieg im Matchtiebreak (6:3/5:7/10:5). Simon Vitkovsky gewann ungefährdet 6:3/6:1, während Elias Bee sein Match abgeben musste. Die Doppel Benjamin/Tobias V. sowie Simon V./Bee gingen mit je nur vier bzw. drei abgegebenen Spielen an die Oettinger.

Die Herrenmannschaft trat zu Hause gegen den TC Wemding II an. Hier hatte Benjamin Vitkovsky mit 3:6/1:6 das Nachsehen, während Tobias Vitkovsky wesentlich besser als am Vortag ins Spiel kam und seinen Gegner mit unerreichbaren Stopps unter Druck setzte (6:3/7:5). Martin Langenbucher unterlag deutlich, Simon Vitkovsky (6:4/6:2), Simon Käser (6:1/7:5) und Jan Vitkovsky (6:2/6:0) verhalfen zu einem 4:2-Vorsprung nach den Einzeln. Die Doppel standen im Zeichen des Matchtiebreaks, den Tobias V./Langenbucher (2:6/6:1/10:8) und Benjamin mit Jan Vitkovsky (4:6/6:2/10:6) jeweils für sich entschieden. Nur Simon V. mit Simon K. gaben sich 6:2/6:7/5:10 knapp geschlagen, sodass es am Ende 6:3 für Oettingen hieß.

Ausgeglichenes 3:3 für die Knaben in Mörslingen

Ein 3:3 erspielte sich die Knabenmannschaft beim TC Mörslingen. Hier konnten Jonah Gießl (6:0/6:1) und Jona Bosch (6:0/6:3) souverän in den Einzeln punkten. Paul Stoll und Daniel Vitkovsky gaben ihre Matches ab. Stoll/Vitkovsky D. machten im Doppel kurzen Prozess (6:2/6:0), Gießl/Bosch unterlagen 2:6/3:6. (AZ)