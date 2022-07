Drei Teams des TC Nördlingen sind Meister

Die zweite Damenmannschaft des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen holt den Titel und steigt auf in die Südliga 2. Auch die Knaben III und die Kleinfeld-U9 werden Meister, die Herren I schaffen den Klassenerhalt.

Der TC Rot-Weiß Nördlingen hat kurz vor Ende der Tennis-Saison mehrere Erfolge zu vermelden: Drei Meisterschaften und ein erfolgreicher Klassenerhalt können gefeiert werden.

Eine erneute Niederlage mussten allerdings die Damen I in der Landesliga 2 gegen den TC Tutzing hinnehmen. Spitzenspielerin Katja Wittner gewann ihr Einzel auf Position eins mit 6:1, 1:6, 10:3. Auf Position zwei gab die Kontrahentin von Milena Kleibl nach dem ersten Satz verletzt auf. Ines Reiner und Tina Frank verloren beide den zweiten Satz jeweils knapp mit 5:7. In den verbleibenden drei Doppeln gelang nur noch Wittner/Kleibl ein Zweisatzerfolg zum Endergebnis von 3:6 für den TC Tutzing.

Nördlinger Damen II sichern sich Meisterschaft und Aufstieg

Feierstimmung herrscht hingegen bei den Damen II des TCN. Ohne Punktverlust beendeten sie die Saison beim TC Wallerstein und steigen damit in die Südliga 2 auf. Sie gewannen das Match mit dem Endergebnis von 6:3. Bereits in den Einzeln wurden die Weichen für den Erfolg gestellt: Julia Weinig war gegen Sabine Strouhal 6:2 und 6:3 erfolgreich, Johanna Agne siegte mit dem exakt gleichen Ergebnis gegen Viktoria Ziegelmüller. Nach den Niederlagen von Liane Thorwart und Anneliese Strauß blieben Sarah Tudor und Daniela Krancheva in ihren Matchtiebreaks nervenstark und gewannen jeweils hauchdünn mit 10:8 und 10:7. Auch in den Doppeln behielten die Nördlingerinnen die Oberhand. Das Einserdoppel wurde zwar abgegeben, aber Weinig/Agne und Regina Rieß/Anneliese Strauß holten sich die restlichen Punkte zum 6:3-Endergebnis.

Mit 2:7 verloren die Damen III auf der Marienhöhe gegen den BC Schretzheim. Die einzigen beiden Punkte für Nördlingen holten dabei die Nachwuchsspielerinnen Pia Ziegelmeier und Sofia Pfaffl im Einzel.

Das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt gewannen die Herren I mit 7:2 gegen den TC Günzburg. Auch hier war der Widerstand der Gäste nach den Einzeln mit vier Nördlinger Siegen bereits gebrochen. Die Einzelpunkte für Nördlingen sicherten Claudius Hingst, Otto Bschorer, Marcelo Rojas und Rainer Meyr. Anschließend entschieden die Nördlinger alle Doppelpaarungen für sich.

Lesen Sie dazu auch

Einen erfolgreichen Saisonabschluss legten die Junioren U18 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen auf heimischer Anlage hin. Mit 4:2 gewannen sie gegen den TC Mering II und erreichten damit den zweiten Tabellenplatz in der Südliga 3. Moritz Geipel, Vinzent Grimmbacher und sein Bruder Lorenz holten in jeweils zwei Sätzen in den Einzeln die ersten drei Zähler für die Gastgeber. Den für den Sieg entscheidenden Punkt steuerte das Doppel Moritz Geipel/Lorenz Grimmbacher bei.

Ebenfalls auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren die Knaben I des TC Rot-Weiß Nördlingen. In einer Art „Endspiel“ um die Meisterschaft in der Südliga 2 unterlagen sie dem TC Rot-Weiß Gersthofen allerdings klar mit 0:6.

Auf dem Foto ist die Meistermannschaft der Knaben 3 zu sehen, von links: Mykola Filatov, Linus Metzger, Max Agne und Hannes Ruf. Foto: Johanna Agne

Knaben III machen mit 6:0 alles klar

Die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg durften hingegen die Knaben III nach ihrem 6:0-Auswärtserfolg beim SV Stadtwerke Augsburg feiern. In der Besetzung Hannes Ruf, Linus Metzger, Max Agne und Mykola Filatov gingen sowohl die Einzel- als auch Doppelspiele deutlich in jeweils zwei Sätzen an die Nördlinger.

Eine weitere Meisterschaft in der Südliga 2 gelang der Kleinfeld-U9-Mannschaft des TCN. Mit einem 15:6-Erfolg im letzten Saisonspiel verwiesen sie ihren Gegner vom TC Donauwörth auf Platz zwei der Liga. Die Einzelpunkte für die Nördlinger erkämpften sich Anastasiya Belaya, Lenn Liam Ruf und Mara Agne. Letztere holte zusammen mit ihrem Doppelpartner Lauris Metzger zwei weitere Punkte für Nördlingen. Die Motorik-Aufgaben wurden mit 6:3 gewonnen.

Bleibt noch das Heimspiel der Bambini III gegen den TC Lauingen II zu erwähnen, das mit 4:2 an die Nördlinger ging. Entscheidend für den Gesamtsieg war, dass beide Doppel (Annie Gaag/Ida Seitzinger und Paula Hönig/Ella Offinger) von den Gastgebern gewonnen wurden. Die beiden Einzelerfolge steuerten Annie Gaag und Ida Seitzinger bei.