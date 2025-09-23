Icon Menü
Tennis-Jugendmeisterschaften: Ergebnisse der U12 bis U18 in Nördlingen

Tennis

Das sind die neuen Jugendkreismeister im Tennis

Wer sich bei den Wettbewerben der U12 bis U18 in Nördlingen durchsetzt.
    Die Finalistinnen der U14-Mädchen: Lotta Mühleidner und Luisa Vollert (beide Harburg).
    Die Finalistinnen der U14-Mädchen: Lotta Mühleidner und Luisa Vollert (beide Harburg). Foto: Elke Radeck

    Die U12-U18-Jugendmeisterschaften des Landkreises Donau-Ries im Tennis wurden auf der Marienhöhe in Nördlingen ausgetragen. Die Turnierleiter Renate Hingst, Elke und Helmut Radeck konnten trotz bester Wetterbedingungen wegen der geringen Anmeldezahlen nur vier Wettbewerbe austragen. Insgesamt zehn Tennisclubs meldeten 24 Mädchen und Jungen zu dem Turnier an.

    Marie Rödl (Donauwörth) setzte sich klar gegen Pia Müllmaier (Nördlingen) bei der U16 durch.
    Marie Rödl (Donauwörth) setzte sich klar gegen Pia Müllmaier (Nördlingen) bei der U16 durch. Foto: Elke Radeck

    Bei den Juniorinnen U16 kamen die beiden Favoritinnen ins Finale, in dem Marie Rödl (TC Donauwörth) 6:0/6:3 gegen Pia Müllmaier (TC Nördlingen) gewann. Gemeinsam auf dem dritten Platz landeten Leonie Bretzger und Victoria Göttler (beide TC Huisheim). Die Nebenrunde in dieser Altersklasse gewann am Ende Emma Wiedemann (SpVgg Deiningen) vor Leonie Engelhardt (TSV Wolferstadt).

    Leonie Engelhardt (Wolferstadt) und Emma Wiedemann (Deiningen) standen im Finale der Nebenrunde der Juniorinnen U16.
    Leonie Engelhardt (Wolferstadt) und Emma Wiedemann (Deiningen) standen im Finale der Nebenrunde der Juniorinnen U16. Foto: Elke Radeck

    Wenige Teilnehmer bei den Kreismeisterschaften

    Die Jungen U14 hatten eine magere Dreiergruppe. Sieger wurde hier Julian Lothar Vogt (TC Marxheim) vor Daniel Vitkovsky (TC Oettingen) und Benedikt Dürr (TC Buchdorf).

    Julian Vogt (Marxheim) gewann gegen Daniel Vitkovsky (TC Oettingen) bei der U14.
    Julian Vogt (Marxheim) gewann gegen Daniel Vitkovsky (TC Oettingen) bei der U14. Foto: Elke Radeck

    Die Mädchen U14 spielten ebenfalls jeder gegen jeden in einer Gruppe. Die Ränge eins bis drei belegten hier Lotta Mühleidner, Luisa Vollert (beide TSV Harburg) und Jule Bauer (SpVgg Deiningen).

    Bei den Bambini U12 erreichten Emilie Rieß und Amelie Christ (beide TSV Harburg) das Halbfinale und kamen gemeinsam auf den dritten Platz. Das spannende Endspiel gewann Anna Baier (TC Huisheim) mit 6:3/6:4 gegen Lena Herholz (TC Mertingen).

    Anna Baier (Huisheim) gewann gegen Lena Herholz (Mertingen) bei den Bambini.
    Anna Baier (Huisheim) gewann gegen Lena Herholz (Mertingen) bei den Bambini. Foto: Elke Radeck
