Das sind die neuen Jugendkreismeister im Tennis

Die U12-U18-Jugendmeisterschaften des Landkreises Donau-Ries im Tennis wurden auf der Marienhöhe in Nördlingen ausgetragen. Die Turnierleiter Renate Hingst, Elke und Helmut Radeck konnten trotz bester Wetterbedingungen wegen der geringen Anmeldezahlen nur vier Wettbewerbe austragen. Insgesamt zehn Tennisclubs meldeten 24 Mädchen und Jungen zu dem Turnier an.

Icon vergrößern Marie Rödl (Donauwörth) setzte sich klar gegen Pia Müllmaier (Nördlingen) bei der U16 durch. Foto: Elke Radeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marie Rödl (Donauwörth) setzte sich klar gegen Pia Müllmaier (Nördlingen) bei der U16 durch. Foto: Elke Radeck

Bei den Juniorinnen U16 kamen die beiden Favoritinnen ins Finale, in dem Marie Rödl (TC Donauwörth) 6:0/6:3 gegen Pia Müllmaier (TC Nördlingen) gewann. Gemeinsam auf dem dritten Platz landeten Leonie Bretzger und Victoria Göttler (beide TC Huisheim). Die Nebenrunde in dieser Altersklasse gewann am Ende Emma Wiedemann (SpVgg Deiningen) vor Leonie Engelhardt (TSV Wolferstadt).

Icon vergrößern Leonie Engelhardt (Wolferstadt) und Emma Wiedemann (Deiningen) standen im Finale der Nebenrunde der Juniorinnen U16. Foto: Elke Radeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leonie Engelhardt (Wolferstadt) und Emma Wiedemann (Deiningen) standen im Finale der Nebenrunde der Juniorinnen U16. Foto: Elke Radeck

Wenige Teilnehmer bei den Kreismeisterschaften

Die Jungen U14 hatten eine magere Dreiergruppe. Sieger wurde hier Julian Lothar Vogt (TC Marxheim) vor Daniel Vitkovsky (TC Oettingen) und Benedikt Dürr (TC Buchdorf).

Icon vergrößern Julian Vogt (Marxheim) gewann gegen Daniel Vitkovsky (TC Oettingen) bei der U14. Foto: Elke Radeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Julian Vogt (Marxheim) gewann gegen Daniel Vitkovsky (TC Oettingen) bei der U14. Foto: Elke Radeck

Die Mädchen U14 spielten ebenfalls jeder gegen jeden in einer Gruppe. Die Ränge eins bis drei belegten hier Lotta Mühleidner, Luisa Vollert (beide TSV Harburg) und Jule Bauer (SpVgg Deiningen).

Bei den Bambini U12 erreichten Emilie Rieß und Amelie Christ (beide TSV Harburg) das Halbfinale und kamen gemeinsam auf den dritten Platz. Das spannende Endspiel gewann Anna Baier (TC Huisheim) mit 6:3/6:4 gegen Lena Herholz (TC Mertingen).

Icon vergrößern Anna Baier (Huisheim) gewann gegen Lena Herholz (Mertingen) bei den Bambini. Foto: Elke Radeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Anna Baier (Huisheim) gewann gegen Lena Herholz (Mertingen) bei den Bambini. Foto: Elke Radeck