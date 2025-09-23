Das sind die neuen Jugendkreismeister im Tennis

Die U12-U18-Jugendmeisterschaften des Landkreises Donau-Ries im Tennis wurden auf der Marienhöhe in Nördlingen ausgetragen. Die Turnierleiter Renate Hingst, Elke und Helmut Radeck konnten trotz bester Wetterbedingungen wegen der geringen Anmeldezahlen nur vier Wettbewerbe austragen. Insgesamt zehn Tennisclubs meldeten 24 Mädchen und Jungen zu dem Turnier an.
Bei den Juniorinnen U16 kamen die beiden Favoritinnen ins Finale, in dem Marie Rödl (TC Donauwörth) 6:0/6:3 gegen Pia Müllmaier (TC Nördlingen) gewann. Gemeinsam auf dem dritten Platz landeten Leonie Bretzger und Victoria Göttler (beide TC Huisheim). Die Nebenrunde in dieser Altersklasse gewann am Ende Emma Wiedemann (SpVgg Deiningen) vor Leonie Engelhardt (TSV Wolferstadt).
Wenige Teilnehmer bei den Kreismeisterschaften
Die Jungen U14 hatten eine magere Dreiergruppe. Sieger wurde hier Julian Lothar Vogt (TC Marxheim) vor Daniel Vitkovsky (TC Oettingen) und Benedikt Dürr (TC Buchdorf).
Die Mädchen U14 spielten ebenfalls jeder gegen jeden in einer Gruppe. Die Ränge eins bis drei belegten hier Lotta Mühleidner, Luisa Vollert (beide TSV Harburg) und Jule Bauer (SpVgg Deiningen).
Bei den Bambini U12 erreichten Emilie Rieß und Amelie Christ (beide TSV Harburg) das Halbfinale und kamen gemeinsam auf den dritten Platz. Das spannende Endspiel gewann Anna Baier (TC Huisheim) mit 6:3/6:4 gegen Lena Herholz (TC Mertingen).
