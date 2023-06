Meistertitel für Nördlingens Midcourt-U10

Den ersten Meistertitel der Saison für den TC Rot-Weiß Nördlingen hat die Midcourt-U10 eingefahren. Auch andere Mannschaften sorgen für gute Nachrichten.

Das erste Midcourt-Team U10 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen ist Meister in der Südliga 1. In ihrem letzten Saisonspiel besiegten die jungen Nördlinger die Gäste vom TC Rot-Weiß Gersthofen klar mit 6:0. In dieser Saison ließen sie so renommierte Clubs wie Augsburg Siebentisch, Augsburg Schießgraben und TC Friedberg hinter sich.

Auch die Bambini U12 rangieren einen Spieltag vor Saisonende auf Platz eins der Südliga 2. Hier wird die Meisterschaft im letzten Saisonspiel beim Tabellenzweiten TSV Burgau entschieden. Die Mädchen U15 spielten gegen DJK Augsburg-Lechhausen und gaben bei ihrem 6:0-Erfolg in der Besetzung Felicia Bihr, Pia Müllmaier, Anastasiya Belaya und Charlotte Lüftl nur einen Satz ab. Damit stehen sie kurz vor Saisonende auf Platz drei der Tabelle.

U18-Juniorinnen des TC Rot-Weiß Nördlingen können auch Meister werden

Positives gibt es auch von den U18-Juniorinnen zu vermelden. Die erste Mannschaft bezwang den TC Friedberg II mit 6:0. Auch sie sind einen Spieltag vor Schluss Tabellenführer und müssen nur noch zum Tabellendritten nach Schrobenhausen reisen, wo sie die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen können. Die Juniorinnen U18 II gewannen 5:1 gegen die SpVgg Riedlingen und stehen kurz vor Saisonende auf Platz drei der Tabelle.

Allerdings gab es auch zwei Niederlagen auf der Marienhöhe. Die Kleinfeldmannschaft U9 unterlag mit 5:13 gegen den TSV Harburg und auch die Bambini II waren bei ihrem 0:6 gegen den TSV Ober-/Unterhausen ziemlich chancenlos. (AZ)

