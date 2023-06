Nördlinger Tennis-Oldies sind nicht zu bremsen

Die Herren 70 des TC Rot-Weiß Nördlingen eilen von Sieg zu Sieg. Gegen die stark eingestuften Gegner aus Karlsfeld feiern die Senioren einen wichtigen Sieg.

Zu ihrem dritten Sieg in Folge in dieser Saison sind die in der Landesliga 1 spielenden Herren 70 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen gegen den TSV Eintracht Karlsfeld gekommen. Die im vereinsinternen Vergleich am höchsten eingestufte Mannschaft gewann am Ende 4:2 und liegt damit punktgleich mit dem TC Augsburg Siebentisch auf Platz zwei der Tabelle. Da die Gäste in der Leistungsklassen-Einstufung, die der Tennisverband Bayern vornimmt, auf allen Positionen höher eingestuft sind, ist dieser Erfolg sehr hoch einzuschätzen.

Spitzenspieler Helmut Meyr zeigte seinem Kontrahenten klar dessen Grenzen auf und gewann deutlich mit 6:3/6:2. Das härteste und längste Match bestritt Hermann Offinger, der nach einem 6:0-Erfolg im ersten Satz den zweiten knapp mit 5:7 abgeben musste, im dritten jedoch die Nerven behielt und mit 10:8 gewann. Während Mannschaftsführer Helmut Engelhardt im zweiten Satz verletzt aufgeben musste, sicherte Helmut Stiller mit 6:3/6:4 den dritten Einzelzähler für sein Team. Helmut Deubler sprang für den verletzten Engelhardt im Doppel ein und holte zusammen mit Helmut Meyr den entscheidenden vierten Zähler für den Gesamtsieg der Nördlinger. (AZ)

