Nördlinger Tennis-Talent Moritz Weinig verteidigt seinen Titel

Moritz Weinig vom TC Rot-Weiß Nördlingen wird zum dritten Mal in Folge südbayerischer Meister in der Altersklasse U9/U10. Starke Konkurrenz stoppt ihn nicht.

Die besten Tennisspieler der Altersklasse U9 und U10 haben sich in Haimhausen bei München getroffen und um den südbayerischen Meistertitel gespielt. Dabei hat sich Moritz Weinig vom TC Rot-Weiß Nördlingen einmal mehr durchgesetzt.

In einem großen Feld mit 64 Teilnehmern ging Weinig als Nummer eins aus Bayern als Topfavorit ins Rennen. In der ersten Runde konnte er sich schnell mit 4:0 und 4:0 gegen Niclas Sternbeck aus Ingolstadt durchsetzen. Schon in der nächsten Runde wurde es deutlich schwerer: Gegen Julian Schwenk aus Gräfelfing musste Weinig von Beginn an sein bestes Tennis zeigen, um später als Sieger mit 5:3 und 4:2 vom Platz zu gehen.

Nördlinger Tennisspieler Weinig trifft wieder auf Freund Bayrhof

Im Viertelfinale traf Moritz Weinig auf den jahrgangsjüngeren Spieler Felix Stocker aus München. Dieses junge Talent konnte jedoch mit der Geschwindigkeit noch nicht ganz mithalten und somit machte der Nördlinger den Einzug ins Halbfinale mit 4:1 und 4:0 perfekt.

Die vier Topgesetzten des Turniers konnten sich bis hier hin alle durchsetzen und somit ergaben sich genau die gleichen Paarungen wie bei der Meisterschaft im vergangenen Winter. Der Nördlinger musste sich wieder mit seinem Freund Benjamin Bayrhof aus München messen. Weinig versuchte von Beginn an das Kommando zu übernehmen und gewann am Ende auch verdient mit 4:1 und 4:2, da er sich in den entscheidenden Momenten weniger Fehler leistete.

Finale gegen Paul Knöpfle geht in den Match-Tiebreak

Im Finale traf er nun auf Paul Knöpfle aus Krumbach. Im bis dato letzten Aufeinandertreffen konnte sich Weinig noch ganz deutlich durchsetzen. Dieses Mal jedoch wurde es ein ganz anderes Match. Auf Sand sind die Ballwechsel viel länger und die Spieler finden nicht so schnell den Abschluss. Im ersten Satz gelang Moritz schnell ein Break und somit konnte er sich den ersten Satz mit 4:1 sichern.

Durch leichte Unkonzentriertheiten unterliefen ihm im zweiten Satz jedoch ein paar leichte Fehler und der Satz ging mit 2:4 verloren. Im entscheidenden Match-Tiebreak bis zehn Punkte spielte Moritz Weinig nun wieder sehr fokussiert und gewann am Ende den südbayerischen Meistertitel zum dritten Mal in Folge mit 10:6 im dritten Satz. (AZ)