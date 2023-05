Nördlinger Tennis-Teams überzeugen am Heimspielwochenende

Von vielen Siegen haben die Mannschaften des TC Rot-Weiß Nördlingen zu berichten. Sowohl Erwachsene als auch Jugend können zufrieden sein.

Mit ihrem dritten Sieg in Folge haben sich die Herren II des Tennisclubs TC Rot-Weiß Nördlingen an die Tabellenspitze der Südliga 3 gesetzt. Gegner im Heimspiel war der TSV Wittislingen, der mit 7:2 bezwungen wurde. Dabei war die Partie nach den Einzeln noch nicht ganz entschieden.

Rainer Meyr, Ricardo Lehmann, Moritz Geipel und Sasha Hof brachten die Nördlinger zwar mit Zwei-Satz-Erfolgen 4:2 in Führung, aber in den anschließenden Doppeln fehlte noch mindestens ein Punkt zum Gesamtsieg. Hier machten die Gastgeber einen sehr starken Eindruck und gewannen in eindrucksvoller Manier alle drei Matches.

TC Rot-Weiß Nördlingen: Sieg für die Damen III gegen Harburg

Auch die Damen III mussten auf der Marienhöhe antreten und gewannen gegen den TSV Harburg II deutlich mit 5:1. Sofia Pfaffl, Hanna Christian und Mareike Volk brachten die Gastgeberinnen mit relativ klaren Zwei-Satz-Erfolgen mit 3:1 auf die Siegerstraße. Pfaffl gewann gegen Silvia Bayer 7:5/6:2, Christian gegen Franziska Klein 6:3/6:1 und Volk gegen Silke Gerstenhöfer 6:0/6:1. Anschließend machten sie es den Herren II nach und holten sich alle beiden Doppel zum 5:1-Endergebnis.

Einen Kantersieg haben die Knaben II des TC Nördlingen erzielt: (von links) Matthis Lichtenstern, Moritz Weinig, Dominik Kauder und Maximilian Ludwig. Foto: Manfred Schmitz

Auf ein relativ erfolgreiches Heimspielwochenende können auch die Jugendteams des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen zurückblicken. Vier Siegen stand nur eine Niederlage entgegen.

Die zweite Knabenmannschaft gewann gegen den TC Burgheim glatt mit 6:0. In der Besetzung Dominik Kauder, Moritz Weinig, Matthis Lichtenstern und Maximilian Ludwig ließen sie ihren Kontrahenten sowohl in den Einzeln als auch in den Doppeln keine Siegchance. Mit dem Gesamtergebnis von 4:2 trennten sich am Ende die beiden zweiten Junioren-Mannschaften von TC Rot-Weiß Nördlingen und TC Oettingen. Hannes Ruf gewann gegen Elijah Gießl 6:2/6:2, Luis Hönig gegen Felix Stoll 6:4/6:1, Linus Metzger gegen Paul Stoll 6:0/6:1. Den für den Gesamtsieg entscheidenden Zähler holte das Doppel Hönig/Metzger.

Auch die Junioren III hatten gegen den TSV Deuringen wenig Probleme und gewannen klar mit 5:1. Für Nördlingen spielten Max Agne, Manuel Erhard, Jakob Meyr und Felix Neher. Die Midcourt U10-Mannschaft hatte den TC Donauwörth zu Gast und gewann mit 4:2. Die Punkte für Nördlingen gewannen in den Einzeln Moritz Weinig und Lenn Liam Ruf. Beide Schluss-Doppel wurden von den Gastgebern gewonnen. Hier spielten Moritz Weinig/Mara Agne im Doppel eins und Anastasiya Belaya/ Lenn Liam Ruf im Doppel zwei.

Lediglich die zweite Midcourt-Mannschaft des TCN musste sich gegen die SpVgg Deiningen I mit 2:4 geschlagen geben. (AZ)