Positive Spieltagsbilanz für die Nördlinger Tennis-Jugend

Ein gutes Fazit können die Nachwuchskräfte des TC Nördlingen ziehen. Einen schönen Erfolg haben unter anderem die hochklassigen Bambini I vorzuweisen.

Das jüngste Tenniswochenende war ein gutes für den Nördlinger Nachwuchs. Mit einem 4:2-Heimspielerfolg gegen den TSV Haunstetten haben sich dabei die Bambini 1 des TC Rot-Weiß Nördlingen den dritten Tabellenplatz in der höchsten schwäbischen Spielklasse (Südliga 1) gesichert.

Das am meisten umkämpfte Spiel lieferte sich auf Position eins Matthis Lichtenstern gegen Andreas Stanke. Nach einem knappen 4:6-Satzverlust glich er mit dem gleichen Ergebnis im zweiten Satz aus und gewann schließlich den dritten Satz mit 10:6 im Match-Tiebreak. Moritz Weinig und Anastasiya Belaya hatten mit ihren Kontrahenten wenig Probleme, siegten jeweils in zwei Sätzen und brachten ihr Team nach den Einzeln mit 3:1 in Führung. Den für den Sieg entscheidenden vierten Zähler steuerte das Doppel Weinig/Balaya bei.

Jugend-Tennis in Nördlingen: Nur Bambini II müssen sich geschlagen geben

Gleichzeitig spielten die Bambini II gegen den TC Meitingen, unterlagen jedoch glatt mit 1:5. Nur Pauline Kauder gelang ein Einzelerfolg in drei Sätzen, während ihre Mitspielerinnen und Mitspieler mehr oder weniger deutlich das Nachsehen hatten. Ein 3:3-Unentschieden erreichten die Junioren III gegen den TC Augsburg Siebentisch III. Das kurioseste Spiel fand hier auf Position vier statt. Hannes Mohr lieferte sich einen harten Kampf mit Gästespieler Simon Wörner und verlor den ersten Satz knapp mit 5:7, gewann anschließend mit 6:3 im zweiten Satz und hatte dann im dritten Durchgang nach viel Hin und Her mit 18:16 am Ende die Nase vorne. Mannschaftsführer Jakob Meyr holten den zweiten Zähler für die Gastgeber im Einzel und das Doppel Hannes Eber/Hannes Mohr den Doppelpunkt zum 3:3-Endstand.

Gleich zweimal hatten es Jugendmannschaften des TCN am Wochenende mit der SpVgg Deiningen zu tun. Die Midcourt U10-Mannschaft kehrte in der Besetzung Katja Singer, Viktoria Filatov, Matts und Marie Wittner mit einem 6:0-Sieg aus Deiningen zurück. Am Tag zuvor war man an gleicher Stellen mit der Kleinfeldmannschaft zu Gast. Auch hier gab es einen deutlichen Auswärtserfolg. In den Einzeln siegten Tobias Schmidt gegen Max Liebhäuser, Paola Wittner gegen Nele Bengesser und Marie Wittner gegen Lina Metzger. Lotta Wolfahrt unterlag der Deiningerin Charlotte Weigel. Die Doppel gingen dann wieder an die Nördlingerinnen. (AZ)

