Sport, Spaß und Fairness beim Oettinger Tenniscamp

31 Kinder der Tennisvereine aus Deiningen und Oettingen erleben ein ereignisreiches Wochenende auf dem Gelände des TC Oettingen.

In diesem Jahr haben 31 Kinder der Tennisvereine Deiningen und Oettingen im Alter zwischen 6 und 17 Jahren am Oettinger Tenniscamp teilgenommen. Ein Team aus insgesamt fünf Trainern aus Oettingen und Deiningen war in wechselnder Besetzung auf dem Platz und sorgte unter der Regie von Martin Langenbucher und Jan Vitkovsky, den Hauptorganisatoren des Camps, für den sportlichen Teil des Programms.

In gleich starke Gruppen eingeteilt durften sich die Kinder das ganze Wochenende über nicht nur im Tennis messen, sondern konnten ihre Fähigkeiten auch beim Fußball, Badminton oder einer Schnitzeljagd unter Beweis stellen. Für die sportlichen Erfolge, aber auch für Fairness und Fleiß gab es Belohnungsmarken, weshalb so manches Match bereits im Morgengrauen stattfand.

Abwechslungsreiches Abendprogramm beim TC Oettingen

Übernachtet wurde in Zelten und einem Bauwagen auf dem Gelände des TC Oettingen. Das Abendprogramm war ebenso reichhaltig wie das Tagesprogramm mit Leuchtfußball im Dunkeln, Kinderdisco mit Nebelmaschine und Laserlicht sowie alkoholfreien Cocktails. Aber auch der gemütliche Teil kam nicht zu kurz, denn man saß mit Stockbrot und Marshmallows gemeinsam beim Grillen ums Lagerfeuer. Bei der Siegerehrung am Sonntag wurden die belohnt, die am meisten Chips gesammelt hatten. Als Erinnerung wurde ein Tenniscamp-T-Shirt bemalt und die Eltern kamen in den Genuss einer von den Kindern einstudierten Tanzchoreografie. (AZ)