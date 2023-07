TC Oettingen: Gemischte Ergebnisse zum Ende der Punktrunde

Damen und Bambini des TC Oettingen beenden die Saison als Tabellenführer. Herren und U18 I verpassen unglücklich den Aufstieg.

Der Tennis-Club Oettingen geht mit einer gemischten Bilanz aus dem Wochenende. Die Knaben 15 und die Damen spielen jeweils 3:3, U18-Junioren I und II verlieren jeweils. Eine bittere Niederlage erlitten die Herren in Nördlingen, dafür feierten die Bambini U12 einen 4:2-Sieg über die Airbus-Mannschaft aus Donauwörth und damit auch Platz eins in der Tabelle.

Die Knaben 15 absolvierten ihr letztes Spiel gegen den TC Burgheim mit einem 3:3-Unentschieden. Jonah Gießl hatte mit 6:1/6:0 wenig Mühe, Elias Bee legte ein 6:0 vor, unterlag aber im Match-Tiebreak (4:6/3:10). Eva Mayer hatte wenig Chancen, während das Spiel von Jona Bosch beim Stand von 6:1/5:1 wegen Aufgabe des Gegners an die Oettinger ging. So konnte nur noch ein Doppel ausgespielt werden, bei dem Paul Stoll und Ben Lanzinner mit 1:6/2:6 das Nachsehen hatten.

Beide U18-Mannschaften des TC Oettingen stecken Niederlagen ein

Die U18-Junioren I unterlagen zu Hause unglücklich 2:4 gegen den Tabellenführer TC Rot-Weiß Gersthofen II und vergaben damit die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze. Benjamin und Tobias Vitkovsky mussten sich im Match-Tiebreak beugen (0:6/6:4/7:10 bzw. 6:4/3:6/5:10), dafür machte Simon Vitkovsky das Spiel im Match-Tiebreak (3:6/6:1/10:7). Elijah Gießl hielt zunächst gut mit, doch dann steigerte sich sein Gegner (4:6/0:6). Auch im Doppel schrammten Benjamin und Simon Vitkovsky knapp am Sieg vorbei (6:1/5:7/7:10), umkämpft gewannen Tobias V./Gießl (7:5/6:4).

Die Junioren II konnten gegen den Tabellenführer FC Gundelfingen nur ein Match nach Hause holen. Felix Stoll (1:6/1:6), Matthias Jaumann (1:6/3:6) und Elias Bee (3:6/2:6) mussten eine Niederlage einstecken, doch holte Clemens Kraus mit 3:6/6:2/10:8 einen Punkt für seine Mannschaft. Die Doppel Stoll/Jaumann (1:6/3:6) und Kraus/Bee (3:6/2:6) gingen ebenfalls nach Gundelfingen.

Oettinger Damen sind nach 3:3 gegen Bayerdilling nicht mehr einzuholen

Heiß umkämpft und von Match-Tiebreaks geprägt war das Lokalderby der Herren gegen den TC Rot-Weiß Nördlingen III, das die Nördlinger mit 6:3 für sich entschieden. Ihren Erfolg als ungeschlagener Tabellenführer krönten die Bambini zum Saisonabschluss mit einem 4:2-Sieg gegen Airbus HC SG Donauwörth. Jonah Gießl gab kein Spiel ab, Daniel Vitkovsky nur zwei. Tobias Jaumann hingegen konnte nur vier Spiele für sich entscheiden, Hannes Meyer verlor 2:6/1:6. Klug aufgestellt holten sich die Oettinger kurzerhand beide Doppel: Gießl/Jaumann siegten klar mit 6:0/6:1, Vitkovsky D./Meyr nach Anlaufschwierigkeiten mit 7:6/6:3.

Lesen Sie dazu auch

Ähnlich machten es die Damen auswärts beim vorverlegten Spiel gegen den SV Bayerdilling. Anne Wessel zog gegen ihre deutlich jüngere Gegnerin den Kürzeren, Nadja Bee geriet nach einem knappen ersten Satz ins Hintertreffen (5:7/2:6) und auch Annette Preiß-Käser musste sich bei ihrem ersten Punktspieleinsatz in diesem Jahr mit 6:7/6:2/7:10 knapp geschlagen geben. Sophia Nagels Punkt im Einzel war mit 6:2/6:0 sicher. Im Doppel erspielten als bisher unerprobte Kombination Wessel/Nagel ein spannendes 6:7/7:5/13:11, Bee/Preiß-Käser gewannen etwas deutlicher mit 6:3/6:4, sodass es am Ende 3:3 hieß. Nach wie vor liegen die Oettinger Damen damit wie schon im Vorjahr uneinholbar an der Tabellenspitze. (AZ)