Wechinger Tennis-Damen holen den Titel

Der Sieg gegen Maihingen sichert die Meisterschaft in der Südliga 5. Die Herren I werden Dritter, Herren 30 vermeiden gerade so den Abstieg.

In ihrer gerade einmal zweiten gemeinsamen Saison haben sich die Tennis-Damen des SV Wechingen eine überraschende, aber dennoch hochverdiente Meisterschaft in der Südliga 5 gesichert. Am letzte Spieltag musste beim TC Maihingen ein Sieg her. In den ersten beiden Einzeln mussten sich Schneider Lisa gegen Daniela Wunderle mit 1:6, 0:6 sowie Christina Fackler gegen Judith Fischer mit 5:7, 6:2, 5:10 geschlagen geben. Tabea Schäble konnte mit einem Sieg gegen Franziska Ahammer (6:2, 6:1) den Anschlusspunkt für die Wechinger Damen erzielen, ehe die Mannschaftsführerin Melina Niederlöhner mit einem 6:2, 6:0 gegen Carolin Stimpfle für den Ausgleich sorgte. In den beiden Doppeln mussten zwei Siege her. Hier behielten die Damen vom SVW die Ruhe und entschieden souverän mit Tanja Hörndlein/Helga Hörndlein gegen Judith Fischer/Melanie Fischer (6:0, 6:0) sowie Lisa Schneider/Melina Niederlöhner gegen Carolin Stimpfle/Jennifer Lämmermeier (6:4, 6:0) den Spieltag und somit die Meisterschaft für sich.

In der gesamten Saison konnte nur der TC Rot-Weiß Nördlingen III einen Punkt von den Wechinger Damen ergattern. An allen anderen Spieltagen war der SV Wechingen siegreich.

Wechinger Tennis-Herren beenden Saison ebenfalls erfolgreich

Die Herren des SVW haben sich derweil in der Südliga 6 (mit Vierer-Mannschaften) trotz einer knappen und umkämpften 2:4-Niederlage am letzten Spieltag gegen Airbus HC SG Donauwörth II den dritten Platz in der Tabelle gesichert. Nach den Einzeln stand es 2:2. Sowohl Tobias Gabriel als auch Stephan Stimpfle konnten für den SVW punkten, während sich Marcel Rüdel und Uwe Greiner gegen starke Nachwuchsspieler geschlagen geben mussten. Beide Doppel wurden im Match-Tiebreak entschieden, die Wechinger hatten das Glück an diesem Tag nicht auf ihrer Seite.

In der Südliga 2 konnte die klassenhöchste Mannschaft des SV Wechingen, die Herren 30, am letzten Spieltag gerade noch den Abstieg abwenden. Mit einem verdienten 6:3-Sieg gegen den TC Buchdorf waren am Ende der Saison fünf Mannschaften punktgleich mit 6:6. Am letzten Spieltag setzten sich in den Einzeln Patrick Gaster, Tobias Sonntag, Erwin Scheinast sowie Heiko Greiner durch. Lediglich Rainer Niedermeyer und Miroslav Vojtisek mussten sich geschlagen geben. Bei den Doppeln entschied der SVW zwei von drei für sich. Gaster/Greiner H. sowie Sonntag/Scheinast siegten souverän in zwei Sätzen. Das Doppel Niedermeyer/Greiner U. unterlag in zwei Sätzen. (AZ)