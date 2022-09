Frauen des FC Maihingen starten gut im Pokal

Plus Mit 5:1 siegen die Maihinger Fußballerinnen in Thierhaupten. Es zeigt sich eine besondere Stärke.

Die Frauenmannschaft des FC Maihingen ist mit mit einem Auswärtssieg in die Pokalsaison gestartet: Auswärts gewann das Team 1:5 (0:4) in Thierhaupten.