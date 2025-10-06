Nördlingens Tischtennis-Cracks sorgen für faustdicke Überraschung

Im zweiten Spiel der Tischtennis-Bezirksoberliga hatten die Nördlinger Herren I mit dem Landesligaabsteiger TSG Thannhausen einen schweren Brocken vor der Brust. Zudem mussten die Rieser auf ihre beiden jugendlichen Stammspieler verzichten und auf Hilfe der Herren II zurückgreifen. Die Ersatzmänner allerdings waren der Herausforderung gewachsen.

Hannes Ruf war durch ein Jugendspiel am selben Tag verhindert, während Lennart Zuber eine Verletzung auskurieren musste. Die Mannschaft erhielt deshalb Unterstützung von Tobias Liebl und Tim Schröppel. Die TSG musste ihrerseits ebenfalls auf ihre etatmäßige Nummer zwei verzichten.

Liebl und Schröppel sichern für TSV Nördlingen wichtigen Doppelsieg in Thannhausen

Die Doppel verliefen ausgeglichen. André Hock und Adrian Ludwig konnten sich nach einigen Satzführungen schlussendlich nicht gegen Alexander Schweiger und Philipp Mayer durchsetzen. Denkbar knapp gewannen Liebl und Schröppel im fünften Satz mit 11:9 gegen Florian Glück und Christoph Mayer. Ludwig rang Glück lediglich einen Satz ab, ehe der Thannhausener seiner Favoritenrolle gerecht wurde und gewann. Es folgten zwei knappe Fünfsatzsiege des TSV, was die 3:2-Führung aus Sicht der Gäste bedeutete.

Hock entschied nach wechselndem Spielverlauf und einem Aufschlagkrimi die Partie gegen Schweiger in der Verlängerung des fünften Satzes für sich. Schröppel zeigte ebenfalls Kampfeswillen und bezwang Philipp Mayer im Entscheidungssatz klar mit 11:5. Anschließend erhöhte Liebl gegen Christoph Mayer in einer Partie mit gut herausgespielten Bällen auf 4:2. Im Duell der „Einser“ musste Hock die Überlegenheit von Glück anerkennen und den dritten Punkt der Gastgeber zulassen.

Tischtennis-Bezirksoberliga: Adrian Ludwig feiert Premierensieg für Nördlingen

Auch Ludwig fand an diesem Tag mit seinem ersten Sieg seinen Einstand in die Bezirksoberliga. Er besiegte den punktemäßig wesentlich besser eingestuften Schweiger in einer Begegnung, in der jeder Ballwechsel hart umkämpft war, relativ klar mit 3:1 in Sätzen. Allen Bemühungen zum Trotz musste Liebl nun den Anschlusspunkt durch den unangenehm mit Noppen agierenden Philipp Mayer zulassen.

Eine kleine Machtdemonstration lieferte Ersatzmann Schröppel mit seinem zweiten Sieg an diesem Tag im Abschlussspiel gegen Christoph Mayer. Dieser konnte in drei Sätzen lediglich zehn Einzelpunkte erzielen und blieb chancenlos. Somit stand die faustdicke Überraschung mit dem Ergebnis von 6:4 für Nördlingen nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung und gut zwei Stunden Spielzeit fest. Der TSV bestätigte gegen den Landesligaabsteiger, dass der Auftaktsieg keine Eintagsfliege war und findet sich aktuell punktgleich mit dem Zweiten vom Kissinger SC auf dem dritten Tabellenplatz wieder. (AZ)