Der Nördlinger Nachwuchs sammelt Trophäen

Plus Buben und Mädchen des TSV Nördlingen überzeugen bei den nordschwäbischen Ranglisten mit Qualität und Quantität. Für das i-Tüpfelchen sorgt Lennart Zuber.

So erfolgreich wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr verliefen die diesjährigen nordschwäbischen Bezirksranglisten in Langweid und Thannhausen für den Tischtennisnachwuchs des TSV 1861 Nördlingen.