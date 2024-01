Tischtennis

vor 32 Min.

Die Hinrunde der Nördlinger Tischtennis-Teams macht Lust auf mehr

Plus Tischtennis: Die Bilanz der ersten Saisonhälfte fällt für den TSV positiv aus. Für Furore sorgen vor allem Nachwuchskräfte, die sich zunehmend etablieren.

Von Georg Kaulfersch Artikel anhören Shape

Wenn in wenigen Tagen die zweite Saisonhälfte eröffnet wird, stellt sich für die Tischtennisabteilung die Frage: Quo vadis, TSV Nördlingen? Antworten darauf liefert primär die Vergangenheit, denn nahezu alle Mannschaften können auf eine erfolgreiche Hinrunde aufbauen.

Die erste Herrenmannschaft präsentierte sich in der Bezirksliga trotz vorwiegend durchwachsener Einzelbilanzen im Team solide. Mit 12:6 Punkten auf Platz drei der Liga notiert, wird man am 20. Januar um 18 Uhr in der Schillerhalle gegen Tabellenführer Aichach in die Rückrunde starten. Während Führungsspieler André Hock mit einer 9:7-Bilanz zwar positiv, aber doch unter seinen Möglichkeiten agierte, ragt im hinteren Paarkreuz der TSV-Ersten Punktegarant Tobias Liebl hervor, der bei 13 Spielen nur einem Kontrahenten zum Sieg gratulieren musste. Tim Schröppel (9:6) erwies sich als wichtiger Scorer in der Mitte und auch ‚Wundertüte‘ Sven Svendsen (7:7) punktete ausgeglichen. Marcel Kirschner durfte erfahren, wie dünn die Luft im vorderen Paarkreuz ist, und sammelte Lehrgeld, bevor er sich Ende der Hinrunde stabilisierte. Eugen Berg konnte dem Team aufgrund beruflich bedingter Distanz lediglich in zwei Spielen helfen, war aber dann vor Ort, als man ihn am dringendsten brauchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen