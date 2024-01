Tischtennis

Nördlingens Lennart Zuber setzt sich im Freistaat die Krone auf

Plus Der zwölfjährige Ausnahmespieler des TSV Nördlingen belohnt sich bei den Jungen U13 in Einzel und Doppel mit dem Titel des Bayerischen Meisters im Tischtennis.

Nach einer durchwachsenen Vorrunde am Auftaktsamstag der Bayerischen Tischtennis-Jugendmeisterschaften in Dillingen deutete nur wenig darauf hin, dass sich Lennart Zuber am folgenden Sonntag gegen den Topfavoriten Julius Werner von der SpVgg Effeltrich den Turniersieg sichern sollte. Bei den Jungen U13 an Position vier gesetzt und als Gruppenkopf gestartet, stolperte der Nördlinger gegen den in der Szene noch kaum bekannten Ihor Martynenko und unterlag dem Münchner nach Vergabe zweier Matchbälle überraschend mit 2:3. Ein hauchdünn erkämpfter Sieg über Nick Skutta und eine mit 3:1 auf dem Papier klar, aber ebenfalls nicht souverän gestaltete Partie gegen Sebastian Betz garantierten Zuber zwar den Gruppensieg, doch war evident, dass es in dieser Form ausgesprochen schwer werden würde gegen die vor ihm notierten Titelanwärter. Doch Zuber sollte seine Klasse unter Beweis stellen.

Dass sich der Schützling von Coach Timm Metzler am Folgetag wie ausgewechselt präsentierte, lag nicht allein daran, dass Lennart Zuber häufig Zeit braucht, um in Turniere hineinzufinden. Metzler hatte in der Nacht zwischen den Turniertagen die Beläge des Nachwuchstalents neu geklebt und so eine formidable Waffe geschmiedet, mit der „Lenni“ seine zentrale Stärke – ein variantenreiches und von Effet geprägtes Spinspiel – zum Einsatz bringen konnte. Mit frischem Material und Selbstvertrauen ausgestattet, hielt Zuber den Ingolstädter Didi He zum Auftakt der Endrunde deutlich in Schach. Im Viertelfinale beherrschte Zuber den Kaderspieler und hoch gehandelten Philipp Wezel ebenfalls klar und ließ es mit spürbarer Präsenz am Tisch, viel Übersicht und dynamischem Spinspiel kaum zu längeren Ballwechseln kommen.

