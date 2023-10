Nördlinger Tischtennis-Jugend zeigt ihr Können bei Qualifikationsturnier

Zum Qualifikationsturnier für die Bezirkseinzelmeisterschaften schickte der TSV Nördlingen ein Großaufgebot und verbucht diverse Podestplätze.

Die enorme Vitalität der von Timm Metzler koordinierten Nachwuchsarbeit ist am Sonntag in eindrücklicher Weise versinnbildlicht worden: Denn eine insgesamt 17 Nachwuchstalente umfassende Tischtennis-Delegation des TSV 1861 Nördlingen verwandelte die Oettinger Dreifachturnhalle in ein neongrün schimmerndes Meer.

Dementsprechend belegten die TSV-Cracks sowohl in den Altersklassen U19, U15, U13 als auch in den drei Doppelkonkurrenzen zahlreiche vordere Platzierungen. Diese garantieren die Teilnahme an den kommenden Bezirksmeisterschaften. In der U19-Konkurrenz sicherten sich Justin Meier und Moritz Geipel hinter zwei übermächtigen Dillinger Vertretern den dritten und vierten Platz, wobei insbesondere Meier mit mehreren starken Auftritten herausstach. So musste er sich dem erheblich höher gerankten Dillinger Linus Stella im Halbfinale nur hauchdünn im fünften Satz mit 9:11 geschlagen geben und hielt seinen Teamkameraden Geipel im Spiel um Platz drei mit 3:0 in Schach.

Nördlinger Nachwuchs zeigt sich schon in der U13

Bei der U15 musste sich der Nördlinger Michael Hirsch im mit 1:3 verlorenen Finale lediglich dem fulminant aufspielenden Lokalmatador Florian Benhardt geschlagen geben. Auch Shenyen Hümer gelang nach seiner Halbfinalniederlage im Spiel um die Bronzemedaille ein Sieg und damit der verdiente Sprung auf das Podest.

Bei der jungen U13 zeigte sich ebenso wie effektiv die frühe Förderung beim TSV ist, denn die vier ersten Positionen der Altersklasse wurden von Talenten aus der Nördlinger Kaderschmiede besetzt – allen voran Daniel Schwebel, der mit 6:0-Siegen durch das Turnier spazierte. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer betreuten an einem langen Turniertag vor Ort den Vereinsnachwuchs – darunter Erich Geike, Simon Ohr und Nhan Tran.