Tischtennis

vor 47 Min.

TSV Nördlingen feiert Sieg im Tischtennis-Stadtderby

Plus Mit dem 9:4-Sieg gegen den Lokalrivalen und einem Unentschieden gegen Gundelfingen hat die erste Herrenmannschaft des TSV ihren guten Saisonstart bestätigt.

Von Georg Kaulfersch Artikel anhören Shape

War man durch einen 9:6-Auswärtssieg gegen den TSV Harburg erfolgreich in die Saison gestartet, wartete am zweiten Spieltag mit dem SC Athletik ein weit härterer Prüfstein auf die Ballkünstler des TSV 1861 Nördlingen. Das Bezirksligaderby zwischen den besten Rieser Tischtennisvereinen besitzt nunmehr Tradition und auch wenn sich in den vergangenen Jahren in der Schillerhalle meist der TSV durchsetzen konnte, wird es fast ausnahmslos eng zwischen beiden Teams.

Von Anfang an machte sich jedoch bemerkbar, dass aufseiten der Gäste Punktegarant Timm Metzler fehlte, und so ging die Heimmannschaft mit 2:1 aus den Doppeln hervor. Zu diesem Zeitpunkt hätte es sogar schon 3:0 stehen können, doch verschenkte die frisch gebildete Kombination Sven Svendsen/Lennart Zuber im fünften Satz unglücklich eine hohe Führung. Der für Metzler ins vordere Paarkreuz aufgerückte Noppenspezialist Thomas Eichberger war anschließend gegen André Hock – Nördlingens Nummer Eins – chancenlos, dessen krachenden Topspin-Schüsse immer wieder unerreichbar in der Vorhand seines Gegners einschlugen. Zum gleichen Zeitpunkt wusste sich Thorsten Vitzthum am Nebentisch in einer der härtesten Partien des Abends mit 3:2 und 11:9 im finalen Satz knapp gegen Eugen Berg zu behaupten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen