TSV Nördlingen Tischtennis: Team Lila überzeugt im Nachwuchsvergleich

Lennart Zuber vom TSV Nördlingen sichert sich beim Top-14-Turnier des Bayerischen Tischtennisverbands Platz vier. Dabei bietet er starker Konkurrenz Paroli.

In Arnstorf hat sich die Nachwuchselite des bayerischen Tischtennis getroffen und unter anderem in der Altersklasse U13 ihre besten Vertreter ausgespielt. Lennart Zuber vom TSV 1861 Nördlingen stellte zum wiederholten Mal unter Beweis, dass in der Spitzengruppe des Landesverbands mit ihm zu rechnen ist, und schrammte bei harter Konkurrenz nur knapp an den Podestplätzen vorbei.

Die Ausgeglichenheit des Teilnehmerfelds spiegelt sich nicht zuletzt darin wider, dass an zwei Turniertagen kein Spieler ungeschlagen blieb und der spätere Gesamtsieger Timo Westphal als Nummer Eins der Setzliste von Zuber in den finalen fünften Satz gezwungen wurde. Dieser ging indes denkbar knapp an den unter sehr professionellen Bedingungen trainierenden Athleten des TTC Bruckberg.

Nach verhaltenem Auftakt findet Zuber zu seinem Spiel

Einer besseren Platzierung von Zuber stand unter anderem im Weg, dass er zum Turnierbeginn am Samstagmorgen noch nicht sein gesamtes spielerisches Potenzial abrief, und gegen einen vermeintlich schlagbaren Gegner mit 2:3 in den Sätzen verlor. Ein stark herausgespielter Sieg gegen den späteren Überraschungs-Drittplatzierten Elias Faroqi ließ das Nördlinger Toptalent anschließend aber besser in das Turnier finden und gab die nötige Sicherheit, um von den folgenden elf Spielen lediglich drei abzugeben. Nach einem furiosen 3:0 gegen den ballsicheren Felix Heidemann vom Traditionsclub TV 1879 Hilpoltstein war der erste Turniertag vorüber.

Am Finalsonntag folgte schließlich das herausragende Spiel gegen Westphal, in dem sich der Schützling von TSV-Coach Timm Metzler im vierten Satz insgesamt vier Matchbälle erspielte, die jedoch alle von seinem abgeklärten Gegner abgewehrt werden konnten. Eine Niederlage gegen den späteren Zweitplatzierten Julius Werner (DJK SpVgg Effeltrich) ließ Zubers Podestambitionen platzen. Dennoch bewies der Nördlinger Ballkünstler seine Professionalität und mentale Stärke, indem er alle weiteren Partien hoch konzentriert bestritt und mit klaren Ergebnissen ausnahmslos für sich entschied. So steht am Ende des Turniers zwar einerseits das Ergebnis, mit einem Satzverhältnis von 33:17 an den Medaillenrängen vorbeigeschrammt zu sein. Andererseits gibt die starke Performance gegen Vertreter der Spitzengruppe die Gewissheit, mit diesen mitzuhalten, ja sie in Zukunft wieder schlagen zu können.