Nördlinger Basketball-Drama in Treuchtlingen

Plus Basketball Regionalliga: Der TSV Nördlingen verliert in letzter Sekunde gegen die VfL Baskets Treuchtlingen mit 111:110. Der Endspurt der Franken lässt Nördlinger Siegträume platzen.

Nach einem unglaublichen Schlussspurt gewinnen die Baskets aus Treuchtlingen ein wildes Derby gegen die Basketballer des TSV Nördlingen in der Verlängerung haarscharf. Für die Gäste aus dem Ries ist es die zweite bittere Niederlage nach einer Overtime, wobei der Sieg diesmal schon so gut wie sicher schien.