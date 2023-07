Oettinger Athleten nehmen an der Triathlon-WM in Hamburg teil

Jan Henrik Trautsch und Simone Lechner vom TSV Oettingen absolvieren den Triathlon in Oettingen. Trautsch hat Pech beim Radrennen, Lechner feiert einen Teamerfolg.

Die Atmosphäre auf dem Hamburger Rathausmarkt und den Strecken mitten im Herzen der Hansestadt anlässlich der Triathlon-Weltmeisterschaft war sensationell: Über 250.000 Zuschauer verfolgten an den vier Wettkampftagen die Rennen. Erstmals wurden die Einzelwettbewerbe im Rahmen des Hamburg-Wettkampfes der World Triathlon Championships Series (WTCS) im neuen Eliminator Format über die Super Sprint Distanz (300 Meter schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer laufen) ausgetragen. Hierbei folgten auf einen Vorlauf sowie einen Hoffnungslauf drei Finalrunden, wobei am Ende die ersten beiden Finaldurchgänge jeweils die zehn langsamsten ausschieden.

Jan Henrik Trautsch und Simone Lechner vom TSV Oettingen wurden von der DTU nominiert, für die Altersklassen an der WM teilzunehmen. Somit standen erstmalig der jüngste Athlet des TSV Oettingen und seine Trainerin in der Sportstadt Hamburg gleichzeitig am Start.

Oettinger Triathlet hat Pech beim Radrennen

Jan Henrik ging in seinem ersten internationalen Rennen in der Altersklasse M16-19 auf Medaillenjagd. Die 42 Athleten durften am Freitag in die fast 22 Grad Celsius warme Alster springen und sich nach 750 Meter Schwimmen nach dem Absolvieren der ersten Wechsel auf die 20 Kilometer lange Radstrecke machen. Die zweite Disziplin führte über zwei Runden durch die Hamburger Hafencity und wurde als Windschattenrennen durchgeführt. Abschließend musste noch ein fünf Kilometer langer Lauf entlang der Alster überstanden werden, bevor es vor dem Hamburger Rathaus durch den Zielbogen ging. Der junge Oettinger Athlet erwischte aufgrund von Wechselpech leider keine Radgruppe und musste die Radstrecke somit allein und ohne wertvollen Windschatten absolvieren, sodass er am Ende recht weit abgeschlagen auf die Laufstrecke ging und als 35. schlussendlich ins Ziel einlief. Dennoch bleibt eine unglaubliche emotionale Erfahrung im Rahmen der ersten internationalen Meisterschaft.

Am Sonntag ging es dann für Simone Lechner in der Mixed Relay über die Supersprintdistanz zur Sache. Hier gingen je zwei Männer und Frauen als Team ins Rennen und absolvierten nacheinander einen Supersprint über 300 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen.

Zweite WM-Teilnahme für Simone Lechner

Die Stimmung am Rathausmarkt war sensationell, eine halbe Stunde zuvor war das deutsche Profi Mixed Relay Team Weltmeister geworden und die Zuschauer feierten die 145 Staffelteams der Altersklassen frenetisch an. Das deutsche Team, bestehend aus Ole Jacobson, Simone Lechner, Dr. Christoph Siemsch und Martina Lang, holte alles aus sich heraus und erkämpfte sich den 11. Platz von 29 Staffeln der AK 50-59.

Obwohl es für Simone Lechner nach 2007 bereits die zweite WM-Teilnahme in Hamburg war, war es ein tolles Erlebnis, das am Abend mit Siegerehrung, Feuerwerk und Abschlussparty an der Alster einen gebührenden Abschluss fand.