Oettinger Triathleten schneiden gut in ihrer Altersklasse ab

Timo Schmitz wird beim Erlanger Triathlon insgesamt Dritter. Doch auch die meisten anderen Athleten überzeugen. Wieso ein Neuling nicht noch weiter vorn landet.

Der Erlanger Triathlon hat im Juli bereits zum 32. Mal stattgefunden und mit dabei war auch eine Abordnung aus Oettingen. Angeboten wurde ein Kurztriathlon auf der olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) sowie die bayerische Meisterschaft auf der Mitteldistanz (zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen).

Das Schwimmen findet in Erlangen traditionell im Kanal statt, der aufgrund der sommerlichen Temperaturen in der Vorwoche 23,9 Grad aufwies. Somit war das Tragen des Neoprenanzugs nur auf der Mitteldistanz erlaubt. Auf der Rad- und Laufstrecke herrschten später dann zwar angenehme Temperaturen, der starke, teils böige, Wind machte es den Athleten allerdings schwer. Für die schnellen Schwimmer des TSV war dies allerdings eher ein Vorteil, schon nach dem Schwimmen lag Timo Schmitz auf dem 4. Platz, sodass er schon hier den Grundstein für seinen 3. Platz in der Gesamtwertung und den 1. Platz der Altersklasse M30 in hervorragenden 2:12:56 Stunden legte. Nur Sebastian Kern und Georg Schneider vom gastgebenden TV 1848 Erlangen waren noch etwas schneller.

Mehrere Oettinger überzeugen in ihrer Altersklasse

Auch die weiteren Oettinger konnten überzeugen. Als 17. der Gesamtwertung sicherte sich Sascha Kosiurak den 1. Platz in der Altersklasse M50 in 2:36:38 Stunden. Auch Bernd Koller war als 4. der AK 55 als 65. der Gesamtwertung in 2:52:44 Stunden nur rund eine Minute zu langsam für einen Treppchenplatz. Neuling Johannes Schramm zeigte bei seiner ersten Kurzdistanz vor allem im Schwimmen eine überzeugende Leistung. Da er beim Radfahren seine Verpflegung verlor, hatte er beim Laufen nicht mehr die schnellsten Beine. Als 70. der Gesamtwertung belegte er am Ende in 2:54:20 Stunden den 11. Platz in der M35, womit er zufrieden sein kann.

Lea Büsch, die als einzige Einzelstarterin auf der olympischen Distanz unterwegs war, war 5. der Gesamtwertung, mit 2:40:45 Stunden belegte sie in der W25 den 2. Platz. Neben den Einzelstartern war auch eine Staffel des TSV am Start. Andreas Wöcker als Schwimmer und Beate Otto, die das Radfahren und Laufen übernahm, sicherten sich den 9. Platz im Staffelrennen in 2:41:16 Stunden. Auf der längeren Strecke starteten lediglich drei Oettinger. Den Titel schnellster Mittelstreckler sicherte sich Wolf-Dietrich Otto, der den 210. Gesamtrang belegte. In seiner Altersklasse M60 belegte er in 5:16:19 Stunden den 6. Platz.

Thomas Paus war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte

Auf dem 253. Gesamtrang landete Thomas Paus, der wegen einer Erkrankung im Vorfeld des Wettkampfs nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. In einer Zeit von 5:29:23 Stunden landete er in der M55 auf dem 28. Platz. Die einzige weibliche Oettinger Starterin auf der Mittelstrecke, Simone Lechner, war in 5:47:38 Stunden ebenfalls schnell unterwegs. In der Wertung der bayerischen Meisterschaft verpasste die 53. der Gesamtwertung das Podium als Vierte in ihrer Altersklasse nur denkbar knapp. Am Sonntag, 6. August, geht es dann für die Oettinger beim Heimwettkampf wieder zur Sache. (AZ)

