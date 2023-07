Oettinger Triathleten überzeugen mit Masse und Klasse

Die größte Mannschaft beim Triathlon in Leutershausen kommt aus Oettingen. Aber nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität der Rieser beeindruckt.

Zum 32. Mal hat im mittelfränkischen Leutershausen im Landkreis Ansbach der Triathlon über die sogenannte Sprintdistanz (0,5 Kilometer Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) statt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können die Veranstalter nur etwas über 100 Einzelteilnehmer plus 20 Staffeln auf die Strecke schicken. Die Nachfrage nach Startplätzen war deutlich höher, jedoch konnten zehn Dreikämpfer aus Oettingen einen solchen ergattern und stellten damit die zahlenmäßig größte Gastmannschaft.

Das Schwimmen bei knapp 20 Grad Wassertemperatur fand im Flussbad der Altmühl statt, dementsprechend eng ging es in der ersten Disziplin zu. Aber die Triathleten sind Körperkontakt im Wasser durchaus gewohnt und können gut damit umgehen. Die Radstrecke führte zuerst in westliche Richtung leicht bergan bei starkem Gegenwind. Das hatte zur Folge, dass so mancher zur Halbzeit kaum auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h kam, auf dem Rückweg jedoch phasenweise über 50 km/h fuhr. Am Ende mussten noch fünf flache Kilometer bei optimalen Lufttemperaturen von 23 Grad gelaufen werden.

Damen des TSV Oettingen legen starke Zeiten vor

Die Frauenwertung entschied Jana Söder vom SV Tübingen in 1:09:50 Stunden für sich, vor Babinja Wirth (TSV Ebermannstadt/1:10:37 Stunden) und Ann-Sophie Meier aus dem benachbarten Weihenzell (1:12:23 Stunden). Äußerst erfolgreich schnitten auch die Oettinger Damen ab. Allen voran Franziska Krischdat, die mit der zweitbesten Schwimmzeit den Grundstein für den fünften Platz der Gesamtwertung in 1:14:14 Stunden und den Sieg in der AK 30 legte. Nur einen Platz dahinter landete Beate Otto, die zwar deutlich mehr Zeit in der Altmühl verbrachte, jedoch in den beiden anderen Disziplinen ihrer Vereinskameradin auf die Pelle rückte und mit dem sechsten Gesamtrang in 1:15:40 Stunden ebenfalls ihre AK 40 gewann. Simone Lechner büßte beim abschließenden Lauf noch ein paar Plätze ein und wurde Neunte in 1:17:40 Stunden, was ebenfalls den Sieg in der AK 50 bedeutete.

Robert Schebesta ist der schnellste Oettinger in Leutershausen

Bei den Männern war es von Anfang an eine klare Angelegenheit für den Rother Tim Frisch, der mit Bestzeiten beim Schwimmen und Radfahren und der bislang schnellsten Gesamtzeit der Leutershauser Historie in 57:03 Minuten mit großem Abstand gewinnen konnte. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Christian Dürr aus Ochsenfurth (1:02:29 Stunden) und der Lokalmatador und Spitzenläufer Simon Bauer (1:03:38 Stunden).

Auch einige der Oettinger Männer durften Siegerpreise der Altersklassen mit nach Hause nehmen. Schnellster war, wenig überraschend, Robert Schebesta, der sechs Tage vorher noch auf der Langdistanz in Roth unterwegs war. Er lief auf Gesamtrang sieben nach 1:06:55 Stunden ein und wurde Zweiter seiner AK 40. Dahinter reihten sich die erfahrenen Athleten Marco Krischdat auf Rang elf (4. AK 40 in 1:10:13 Stunden) und Thomas Paus auf Platz 16 (2. AK 50) ein. Markus Lutz machte nach langer Verletzungspause die ersten Wettkampfschritte und belegte mit 1:13:51 Stunden einen beachtlichen Platz 24 (4. AK 50), knapp vor Wolf Otto, der den zweiten Rang der AK 60 (1:14:01 Stunden) belegte. Auch die beiden weiteren Athleten des TSV Oettingen fanden sich in den Ergebnislisten noch in der ersten Hälfte des Feldes wieder: Johannes Schramm als 31. in 1:16:17 Stunden (8. AK 30) und Rainer Hahn als 43. in 1:20:48 (6. AK 50).

Alles in allem ist das ein vorzeigbares Mannschaftsergebnis aus Oettinger Sicht. Der Fokus geht nun schon Richtung Heimwettkampf, der am 6. August im Wörnitz-Freibad gestartet wird. Bis dahin wollen natürlich alle in der Startliste stehenden Triathleten und Triathletinnen gerne ihre Top-Form erreichen, entsprechend wird daran im täglichen Training gefeilt. (AZ)