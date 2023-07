Starker Auftritt von Matthias Zellinger in Roth

Triathlet aus Deiningen überzeugt auf der Langdistanz bei Challenge in Roth.

Matthias Zellinger aus Deiningen hat bei der Challenge in Roth, der weltweit größten Triathlon-Veranstaltung auf der Langdistanz, teilgenommen. Für Zellinger war es der zweite Start in Roth.

Der Wettkampf begann für den 28-Jährigen um 6.50 Uhr mit dem Schwimmen im Kanal. Seine „ungeliebte“ Disziplin beendete er nach 1:08:35 Stunden. Deutlich mehr Spaß hatte er anschließend auf der 180 Kilometer langen Radstrecke durchs Frankenland, für die er 4:42:17 Stunden benötigte. Zum Abschluss ging es noch auf die Laufstrecke, um den Marathon bei sommerlichen Temperaturen in 3:18:46 Stunden zu bewältigen, bevor die Ziellinie um 16.06 Uhr überquert wurde.

Neue persönliche Bestzeit für Zellinger

Die Gesamtzeit betrug 9:16:02 Stunden, was eine neue persönliche Bestzeit bedeutete. Mit dieser Zeit landete er in seiner Altersklasse auf Platz 23 (Gesamt 186). Die Gewinnerin bei den Elite-Frauen war die Schweizerin Daniela Ryf mit einer Zeit von 8:08:21 Stunden. Bei den Männern gewann der Vorjahressieger Magnus Ditlev aus Dänemark in 7:24:40 Stunden. (AZ)