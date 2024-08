Liga-Topscorer Scottie Stone bleibt in Nördlingen

Aktuell befinden sich die Nördlinger Regionalliga-Basketballer noch in der Sommerpause, doch wenige Wochen vor dem Start der Vorbereitung dürfen sich ihre Anhänger über große Neuigkeiten freuen. Den Riesern ist es gelungen, US-Amerikaner und Publikumsliebling Scottie Stone für ein weiteres Jahr zu verpflichten und setzten sich dabei gegen zahlreiche andere Vereine durch.

Für Stone geht es damit in die vierte Spielzeit mit dem TSV, mit dem er 2022 den Aufstieg in Deutschlands höchste Amateurliga schaffte. Seine Fähigkeiten dürften mittlerweile ligaweit bekannt sein. Ausgestattet mit hervorragendem Ballhandling, einem robusten Zug zum Korb und allem voran einem unnachahmlichen Wurf gehört er zu den besten Offensivkünstlern der Regionalliga. In der abgelaufenen Saison war der 29-Jährige, wie schon in den beiden Jahren zuvor, mit 26,2 Punkten im Schnitt sowohl bester Punktelieferant der Nördlinger als auch unter allen Spielern der Liga. Umso überraschender daher, dass der Scharfschütze sich für ein weiteres Jahr beim TSV entschieden hat und dafür auch Angebote aus höheren Ligen ablehnte.

Scottie Stone ist der Wunschspieler von Nördlingens Trainer Ajtony Imreh

Ausschlaggebend soll die Teamchemie und das Umfeld in seiner Wahlheimat Nördlingen gewesen sein, wo der Kern der Aufstiegsmannschaft weiterhin erhalten bleibt und so auf eine jahrelange freundschaftliche Zusammenarbeit aufgebaut werden kann. Um die Fitness des Guards muss man sich derweil keine Sorgen machen. Während der deutschen Sommerpause spielt Stone in Australien bei den Broadmeadows Broncos, begeistert dort ebenfalls mit 23,8 Punkten und gilt als einer der besten Scorer der Liga.

„Ich glaube, dass Scottie auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen ist, was die Leistung betrifft, und er aktuell auf einem herausragenden Niveau spielt. Dass er sich für uns entschieden hat, spricht für die großartige Atmosphäre, die in und um unser Team entstanden ist“, erklärt Teammanager Moritz Pösl. Stone war insbesondere auch Wunschspieler von Trainer Ajtony Imreh, der in ihm einen Leader für das junge Team sieht, der in schwierigen Phasen Verantwortung übernehmen und konstant Punkte liefern kann. Auch seine Fähigkeiten neben dem Feld werden in der Nördlinger Basketballfamilie wertgeschätzt, sodass sich viele im Verein über die Rückkehr freuen dürften.

Die Kaderplanung des TSV ist damit aber noch nicht abgeschlossen, insbesondere auf den großen Positionen wünschen sich die Verantwortlichen noch eine Verstärkung, die in Kürze bekannt gegeben werden soll. Das erste Mal „live“ sehen kann man die Imreh-Truppe am 7. September um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle, wenn das Team zu einem ersten Testspiel einlädt. (AZ)