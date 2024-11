Vom großen Krater ins kleine Becken

In Steinheim am Albuch nahe Heidenheim ist vor rund 14,8 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag das Steinheimer Becken entstanden, der „kleine Bruder“ des Nördlinger Rieses. Aufgrund dessen organisierte der TV Steinheim bereits zum 34. Mal den Steinheimer Geologenlauf. Es wurden für alle Leistungs- und Altersgruppen Läufe angeboten: der Geologenlauf über zehn Kilometer, ein Fitnesslauf über fünf Kilometer, Schülerläufe über 1000 und 1500 Meter und eine Walkingstrecke über sieben Kilometer. Auch ein paar Rieser machten sich auf den Weg in den kleinen Nachbarkrater.

Bereits ab 9.30 Uhr wurde mit den Schülerläufen begonnen. Der Geologenlauf und der Hobbylauf starteten gemeinsam Punkt 11 Uhr, der Startschuss erfolgte bei ungewohnten kühlen Temperaturen von sieben Grad durch den Steinheimer Bürgermeister Holger Weise, der dann auch selbst beim Hobbylauf mitlief. Die rund 500 gemeinsamen Starterinnen und Starter durchliefen nach dem engen Startbereich das flache Steinheimer Becken mit nur zwei leichten Steigungen von insgesamt nur rund 100 Höhenmetern.

Laufsport: So haben die Nördlinger in Steinheim abgeschnitten

Den Hobbylauf gewann unter 120 Männern Lukas Diebold vom TV Hürben in 17:11 Minuten, erste Frau war unter 99 Frauen Ciara Elsholtz von der TSG Giengen in 20:04 Minuten. Beim Geologenlauf über zehn Kilometer siegte Marius Gelbig von der TSG Söflingen in 34:28 Minuten, erste Frau wurde Linda Grau vom Sparda-Team Rechberghausen in 39:12 Minuten. Unter den 201 Männern und 81 Frauen kamen die Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen wie folgt ins Ziel: 124. Mann Hans Niederhuber, 50:24 Minuten (5. M65), 66. Frau Carola Schmidt, 1:01:08 Stunden (6. W40); 186. Mann Hans-Peter Schiele, 1:02:30 Stunden (30. M55), 76. Frau Sonja Wurm, 1:07:52 Stunden (8. W40). Es war für alle eine sehr schöne, empfehlenswerte Laufveranstaltung, die größtenteils im Außenbereich des Vereinszentrum des TV Steinheim stattfand.

Weitere Ergebnisse gibt es unter www.geologenlauf.de. (AZ)