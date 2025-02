TSV ringt Bamberg nieder: Nördlinger Basketballer gewinnen in Verlängerung

Die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen mussten auch im zweiten Spiel der Relegationsrunde hart für den nächsten Erfolg arbeiten. Über große Teile spannender vier Viertel liefen die Rieser einem knappen Rückstand hinterher, wendeten die drohende Niederlage in den Schlussminuten aber gerade noch ab und retteten sich in die Verlängerung. In dieser bewahrten sie einen kühlen Kopf und fuhren einen enorm wichtigen 91:88-Auswärtserfolg über TTL Bamberg ein.

