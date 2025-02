Bayernliga-U19 startet mit Niederlage ins Frühjahr

Die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen haben zum Auftakt der Frühjahrsrunde in der Bayernliga das Heimspiel gegen den Tabellendritten FV Illertissen mit 0:1 verloren. Einmal mehr fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Mit nur 13 erzielten Toren in 13 Spielen haben die Schmidt-Schützlinge die mit Abstand wenigsten Tore in dieser Liga erzielt. Seine fehlerfreie Premiere in der Bayernliga hatte Torwart Silas Milz, der im Sommer vergangenen Jahres vom SV Ebnat ins Ries gewechselt war.

Nach einer Viertelstunde die erste Torannäherung des TSV, als Tom Müller auf Niklas Pichlmayr spielte, doch der zielte genau auf Torwart Leon Madarac. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit je einer Gelben Karte in der ersten Halbzeit. Beim TSV sah Simon Käser den gelben Karton (11.), bei den Gästen Samuel Mirakaj nach einem Foul an Max Forisch (18.). In der 28. Minute fiel das Tor des Tages durch Yannick Thomas, der eine flache Hereingabe von Orges Brahaj nur noch über die Torlinie befördern musste. Trainer Schmidt erklärt zum letztlich spielentscheidenden Tor: „Nach einem Einwurf treffen wir die falsche Entscheidung mit dem Ball. Die Gäste attackieren auf dieser Höhe. Nach Ballgewinn kommt die Hereingabe und der Abschluss zum Tor.“

Nördlinger Fußball-U19 hat auch noch Pech bei einer Schiedsrichterentscheidung

Es kam noch schlimmer für die Hausherrn: In der 48. Minute griff Schiedsrichter Lukas Nartschick (TSG Stadtbergen) in die falsche Schublade seines Strafenkatalogs, als er Maximilian Behringer die Rote Karte zeigte. Dieser war letzter Mann, traf aber überwiegend den Ball und berührte unvermeidlich auch einen FVI-Spieler. Trainer Schmidt sagt zum Platzverweis: „Da Maxi zuerst den Ball klärt und der Ball zu unserem Torhüter kommt, war für es mich klar: keine Rote Karte. Jedoch trifft er nach der Ballaktion auch den Stürmer. Es war für den Schiedsrichter schwer, diese harte Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung können wir als Mannschaft nicht beeinflussen. Umso besser fand ich unser Auftreten danach.“

Die Gastgeber stemmten sich gegen die drohende zehnte Saisonniederlage, konnten aber keine klaren Torchancen herausspielen. Jonah Lang erzwang nach einem Zuspiel von Jona Maile zumindest einen Eckball. In der 74. Minute kassierte der eingewechselte Jonas Wundel nach einem Foul im Mittelfeld eine nicht unberechtigte Zeitstrafe. In der Schlussminute fiel beinahe das 0:2, doch Torhüter Milz parierte klasse gegen Altin Kasumaj. TSV-Coach Schmidt erklärte abschließend: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit über weite Phasen trotz mehrmaliger Unterzahl mehr Spielanteile und ein Punkt wäre aufgrund der Leistung hochverdient gewesen. In dieser Partie konnte man nicht erkennen, wer aktuell Letzter oder Tabellendritter ist. Auch diese Erkenntnis gibt uns extrem viel Zuversicht für das nächste Heimspiel gegen Mögeldorf.“

TSV Nördlingen U19: Milz; Ochs, Behringer, Lipp (ab 54. Lang), Maile, Müller (ab 68. Winter), Pichlmayr, Forisch, Drallo, Röthinger (ab 68. Hesko), Käser (ab 54. Wundel)