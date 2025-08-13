Ju-Jutsu-Schüler des TSV Nördlingen meistern nächste Stufe

Kurz vor Beginn der Sommerferien haben sich zehn junge Ju-Jutsuka des TSV Nördlingen ihrer ersten Gürtelprüfung gestellt. Die Kinder mussten dafür Techniken aus verschiedenen Bereichen der Selbstverteidigungssportart demonstrieren.

Der Einstieg ins Ju-Jutsu beginnt traditionell mit dem weißen Gürtel. Es folgen Zwischenstufen wie der weiße Gürtel mit gelber Spitze – zunächst einer, später zwei –, bevor schließlich der gelbe Gürtel, der sogenannte 5. Kyu, erreicht wird. Diese gestaffelten Prüfungsstufen ermöglichen es insbesondere Kindern, sich schrittweise an die Technikanforderungen heranzutasten und kontinuierlich Erfolgserlebnisse zu sammeln.

Ju-Jutsu-Prüfung in Nördlingen: Schüler meistern die Herausforderungen

Ju-Jutsu versteht sich nicht nur als Kampfsport, sondern vor allem als ein System zur Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Bereits die jüngsten Trainierenden lernen daher, potenzielle Gefahrensituationen zu erkennen und angemessen zu deeskalieren. Gleichzeitig werden wichtige Grundlagen wie Grifflösen, Abwehrtechniken mit der Hand, Passivblöcke sowie erste Halte- und Wurftechniken vermittelt. Beim Grifflösen beispielsweise üben die Kinder, sich aus unerwünschten Griffen am Handgelenk oder an der Kleidung zu befreien.

In der Prüfung demonstrierten die Kinder aus dem Donnerstagstraining ihre erlernten Techniken vor den Augen des Prüfers und einiger Eltern. Nach rund 90 Minuten konnten sich alle zehn Prüflinge über einen neuen Streifen auf ihrem Gürtel freuen. Sie haben damit den nächsten Schritt auf ihrem Ju-Jutsu-Weg erfolgreich gemeistert.