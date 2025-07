Laufkurs des TSV Nördlingen erreicht sein Ziel

Vom 4. April bis 15. Juli hat der Lauftreff des TSV Nördlingen einen Laufkurs für Anfänger und Fortgeschrittene durchgeführt. Die Teilnehmerzahl sollte auf 20 begrenzt werden, doch aufgrund der großen Nachfrage wurden mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeleitet, sodass bis zu 55 Personen an den Trainingseinheiten anwesend waren.

Die Gruppe bestand zu 80 Prozent aus Frauen im Alter zwischen 20 und über 60 Jahren. Am ersten Kurstag wurden die Laufinteressenten in vier Gruppen aufgeteilt, je nach Leistungsstärke. Am Anfang jeder Stunde wurden verschiedene Aufwärmübungen sowie Koordinations- und Laufkraftübungen durchgeführt. An etlichen Tagen kamen noch einige Laufstilübungen dazu. Anschließend wurde mit dem Laufen mit unterschiedlicher und steigender Dauer begonnen. Zu jedem Abschluss gehörten die notwendigen Dehn- und Stretchingübungen.

Laufkurs des TSV Nördlingen nimmt Jedermannsläufe als Nächstes in Angriff

Die Läuferinnen und Läufer waren allesamt an fast allen Kurstagen dabei, sodass das Ziel des Laufkurses, der Nördlinger Stadtlauf über circa sechs Kilometer, kein Problem war. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Laufkurses erreichten in hervorragenden, fast unglaublich guten Zeiten das Ziel. Beim Stadtlauf war die Mannschaft des Laufkurses vom TSV Nördlingen die zweitstärkste Mannschaft, nahm jedoch aus Rücksicht auf die anderen Mannschaften nicht an der Wertung teil.

Die Kursteilnehmer bedankten sich bei ihrem „Trainerteam“ um Hans Niederhuber mit Anneliese Zinke, Patrycja Weng, Birgit Minder, Bernhard und Christina Satzenhofer, Daniela Gaag, Maria Dotzauer, Martina Domhöfer, Corina Weiß, Oliver Kemesies, Sabrina Lawatschka und Ute Becker. Die Begeisterung war so groß, dass sich die meisten Teilnehmer und Betreuer dazu entschlossen, den Kurs zu verlängern, mit einem neuen Ziel: der Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries im Herbst mit Läufen über jeweils circa zehn Kilometer. (AZ)