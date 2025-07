Der aktuelle Gegner des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen ist für die Rieser ein gänzlich unbeschriebenes Blatt: Es handelt sich um den oberbayerischen Aufsteiger FC Sportfreunde Schwaig. Schiedsrichter Florian Islinger (SpVgg Hainsacker, Oberpfalz) pfeift die Partie in der NGL-Arena um 19.30 Uhr an. Abfahrt am Rieser Sportpark ist um 15.45 Uhr.

