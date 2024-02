Fußball

17:30 Uhr

TSV Nördlingen: Jetzt muss der Nachwuchs ran

Plus Die Personaldecke der Bayernliga-Fußballer ist dünn, aber ausreichend für das Testspiel in Hofherrnweiler. Bei der Zweiten herrscht auf einer Position Not.

Von Klaus Jais

Sein letztes Vorbereitungsspiel bestreitet der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen an diesem Samstag beim württembergischen Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Bohnensträßle). Die ursprünglich auf 15 Uhr angesetzte Partie wurde auf 14 Uhr vorverlegt. Die zweite Mannschaft ist schon um 11 Uhr in Dorfmerkingen gefordert. Dabei bekommt ein U19-Torwart seine Chance, denn er wird gebraucht.

Ebenso wie der TSV Nördlingen hat auch die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am 2. März ihr erstes Punktspiel: Es geht zum TSV Berg, der vier Punkte vor der TSG platziert ist. Die Mannschaft aus dem Aalener Stadtteil spielt in der gleichen Liga wie die Sportfreunde Dorfmerkingen. Trainer der Gastgeber ist Patrick Faber (36), der auch schon für Normannia Gmünd und den TSV Essingen spielte. Die Gastgeber feierten einen gelungenen Auftakt in die Testspielserie, denn sie besiegten die U19 des 1. FC Heidenheim mit 3:2. Sommer-Neuzugang Dino Nuhanovic brachte die TSG mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten (50., 54., 58.) mit 3:0 in Führung. Ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen die SG Bettringen wurde 2:0 gewonnen. Die erfolgreichsten Spieler sind Nicola Zahner (7 Tore) und Dino Nuhanovic (3). Nicola Zahner hat Wurzeln im Ries, denn sein Vater Alois Zahner spielte in den 80er-Jahren beim TSV Nördlingen, ebenso wie der bereits verstorbene Onkel Klaus Zahner, der außerdem für den VSC Donauwörth, den TSV Bissingen und den TSV Mönchsdeggingen auflief.

