TSV Nördlingen II muss bis zum Sieg ein wenig zittern

Mit einem großen Ausrufezeichen startete die neu formierte U23-Mannschaft des TSV 1861 Nördlingen in die neue Fußball-Bezirksliga-Saison und kämpfte den Favoriten VfR Jettingen überraschend mit einem 2:1-Sieg nieder. Auch Neu-Bezirksligist FC Maihingen konnte sich über Zählbares freuen. Beim TSV Haunstetten sprang immerhin ein Punkt heraus.

TSV 1861 Nördlingen – VfR Jettingen 2:1 (2:0). Die abwechslungsreiche und sehenswerte Partie dominierte zwar Jettingen mit viel Ballbesitz und den ersten guten Abschlüssen durch das gefährliche Sturmduo Pascal Prünster und Benedikt Ost, doch die Nadelstiche, die Nördlingen über ihre spielfreudigen Außen, speziell über Luka Pesut und Luis Schüler setzte, waren dauerhaft gut zu Ende gespielt. Pesut scheiterte knapp und fast wäre den Gästen auch noch ein Eigentor unterlaufen (12./17.). Ein toller Angriff über den eifrigen Kilian Reichert erreichte schließlich Niklas Leister, der mit einem tollen Doppelkontakt und einem gezielten Flachschuss ins rechte Eck das sehenswerte 1:0 markierte (21.). Daniel Heidenberger packte einen harten Freistoß aus, den Keeper Robin Oettle jedoch klasse entschärfte (26.). Ein Drehschuss von Benedikt Ost ging denkbar knapp drüber (32.).

In die Drangphase der Gäste für den durchaus möglichen Ausgleichtreffer gelang wieder ein tolles Passspiel über Pesut zu Luca Lechler, der auf Niklas Leister durchsteckte und den geblockten Ball wieder vor die Füße bekam. Mit einem Schlenzer in den Winkel ließ Lechler die Gäste alt aussehen – 2:0 (35.). Beim nächsten „Nadelstich“ von Kilian Reichert wurde der quirlige Dinkelsbühler etwas unsanft im Strafraum angegangen, doch für den sehr guten Schiedsrichter war der Kontakt für einen möglichen Elfer zu wenig (38.). Ein Kopfball von Daniel Heidenberger zischte drüber und auch Benedikt Ost fand in Keeper Robin Oettle seinen Meister (39./43.). Dazwischen ein so genanntes „Riesending“ von Niklas Leister nach Pesut-Vorlage, doch auch dieser Schuss zischte knapp vorbei (42.). Mit einem groben Foul von Benedikt Ost an Reichert endete eine hochinteressante erste Halbzeit.

TSV Nördlingen II setzt auf Konter

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Jettingen dominerte den Ball, Nördlingen setzte auf Konter. Ein Schlenzer von Pesut hätte die Vorentscheidung bedeutet und auch ein Freistoß-Versuch aus 60 Metern (!) von Luca Hopfauf landete nur auf dem „Tordach“ (57./58.). Mit der Einwechslung von Nico di Doi und Lukas Glade für das großgewachsene Stürmerduo der Gäste änderte sich die Qualität der Torchancen zugunsten von Jettingen. Silas Mack und Luca Lechler hatten noch Abschlüsse (68./69.), ehe ein toller Angriff über die nunmehr starke linke Seite der Gäste von Marlon Fischer im zweiten Versuch über die Linie gedrückt wurde – 2:1 (71.). Niklas Leister scheiterte nochmals knapp, ehe er als auch Luka Pesut für den flinken Daniel Gis und TSV-Rückkehrer Endrit Imeri ersetzt wurde (77./79.). Jettingen probierte es in einer sehr intensiven Schlussphase mit der so genannten Brechstange, kam aber nicht mehr entscheidend zum glasklaren Abschluss. Die Konterchance von Dauerläufer Max Göttler war hochwertiger, als die langen Bälle der Gäste (86.). So blieb durch die taktisch starke Leistung beim durchaus verdienten ersten Heimsieg der Nördlinger U23. (schr)

TSV Nördlingen II: Robin Oettle, Jakob Bühlmeier, Kilian Reichert, Luka Pesut (77. Daniel Gis), Dominick Bittner, Luca Hopfauf, Luca Lechler, Max Göttler, Niklas Leister (78. Endrit Imeri), Silas Mack (87. Nico Hopfauf), Luis Schüler Zuschauer: 80.

Zweite Halbzeit des FC Maihingen in Haunstetten verläuft torlos

TSV 1892 Haunstetten - FC Maihingen 1:1 (1:1). Der FC Maihingen ist mit einem kleinen Erfolg in die neue Spielzeit gestartet. Der Aufsteiger rang dem Vorjahresachten der Bezirksliga Nord zumindest einen Zähler ab. Dabei hatten die Gastgeber schon nach 14 Minuten die Führung erzielt, Torschütze war Mert Avan. Doch die Rieser steckten nicht so schnell auf. Bereits neun Minuten später stellten die Gäste auf 1:1, als Bernd Wolf der Ausgleich gelang.

Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Teams noch, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Beide Trainer vollzogen mehrere Wechsel. Maihingens Trainer Martin Klaus brachte mit vier neuen Kräften frischen Wind aufs Spielfeld, unter anderem musste Torschütze Wolf das Feld verlassen. Doch ein Torerfolg sollte nicht mehr gelingen. So blieb es beim 1:1 und dem ersten Punkt für den FC Maihingen. (AZ)

FC Maihingen: Fischer, Öttl (70. T. Haas), Kotz, A. Göck, Taglieber, Stimpfle, D. Göck (ab 90. S. Wolf), Liebhard, Zekl (83. Greiner), B. Wolf (70. M. Haas), Thum