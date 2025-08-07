Der TSV Nördlingen legt nochmal nach auf dem Transfermarkt

Die lange Liste der verletzten Spieler (Tarakan, Högg, Hans Rathgeber, Meyer) ist der Grund, dass der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden ist und zwei Spieler verpflichtet hat. Beide waren zuletzt in Baden-Württemberg aktiv und trugen bereits das TSV-Trikot, allerdings nur bei den Junioren.

Es handelt sich um den 22-jährigen Mario Szabo und den 29-jährigen Hakki Yildiz. Der aus Röhlingen stammende Abwehrspieler Szabo spielte von 2015 bis 2020 beim TSV (von D- bis B-Junioren) und wechselte zur Coronasaison 2020/21 zu den A-Junioren des VfR Aalen. In der Saison 2022/23 hatte er die ersten Einsätze in der Regionalligamannschaft des VfR. In der Saison 2023/24 kam er auf 14 Spiele in der Regionalliga und in der vergangenen Saison wurde er in der Oberliga 16-mal eingesetzt. „Mario bringt neben der Regionalliga-Erfahrung auch Zweikampfhärte, Tempo und Laufbereitschaft in unser Team. Ich hätte ihn gerne schon letzte Saison bei uns gesehen, bin aber nun umso glücklicher, dass es endlich geklappt hat“, erläutert Nördlingens Sportlicher Leiter Julian Brandt.

Fußball-Bayernliga: Mit Hakki Yildiz kommt ein „Straßenfußballer“ zum TSV Nördlingen

Auch der in Nördlingen geborene Yildiz spielte in der Jugend beim TSV Nördlingen. In der Saison 2007/08 erzielte er in der D-Junioren-Kreisliga enorme 44 Tore. 2008/09 spielte er in der C-Junioren-Bayernliga (zwei Tore) und seine letzte Saison beim TSV war 2009/10 in der C-Junioren-Bezirksoberliga (zehn Tore). Yildiz spielte in der Jugend außerdem für den SV Eintracht Kirchheim, den VfR Aalen, den Chemnitzer FC und den FC Augsburg, bevor er 2013 zum FC Erzgebirge Aue wechselte. Dort spielte er eine Saison in der A-Jugend. Sein größter sportlicher Erfolg war 2016 mit Erzgebirge Aue der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Vom Sommer 2017 bis Februar 2021 spielte er bei sechs Vereinen in der Türkei. Nach mehreren Monaten ohne Verein kehrte er im Sommer 2021 nach Deutschland zurück und schloss sich dem VfB Eichstätt in der Regionalliga an. Bereits in der Winterpause verließ er den Verein aufgrund einer beruflichen Neuorientierung wieder und schloss sich dem SV Neresheim in der Landesliga Württemberg an, wo er bis zuletzt spielte. „Mit Hakki kommt ein echter Straßenfußballer zurück nach Nördlingen. Wir haben gemeinsam in der Jugend gespielt und daher ist der Kontakt nie abgerissen. In seiner Zeit bei Erzgebirge Aue, Greuther Fürth und im Ausland konnte er unheimlich viel Erfahrung sammeln, was uns in dieser Saison sicherlich helfen wird“, ist Brandt überzeugt.