Tischtennis-Team des TSV Nördlingen legt Auftakt nach Maß hin

In ihrer ersten Begegnung in der Bezirksoberliga hatten die Tischtennis-Herren I des TSV 1861 Nördlingen vergangenen Samstag den Mitaufsteiger vom TSV Gersthofen zu Gast. Der Saisonbeginn hätte nicht besser laufen können, denn die Rieser zeigten beim 8:2-Sieg, dass sie richtig sind in der höheren Liga.

Beide Mannschaften konnten jeweils ihre Bestbesetzung aufbieten. Bereits in den Doppelpartien verschafften sich die Nördlinger einen entscheidenden Vorteil: Adrian Ludwig und André Hock schlugen das Spitzendoppel der Gäste Schacker/Nyugen klar in 3:1 Sätzen. Die beiden Youngster Hannes Ruf und Lennart Zuber bezwangen mit demselben Ergebnis ihre Kontrahenten Fischer und Liepert.

Tischtennis-Bezirksoberliga: Nördlingen I tritt zum Auftakt dominant auf

Im vorderen Paarkreuz wurden anschließend die Punkte geteilt. Hock bezwang Nyugen in vier knappen Sätzen und Ludwig musste sich mit 0:3 gegen Schacker geschlagen geben. Mit zwei souveränen und ungefährdeten Siegen erhöhten anschließend Ruf gegen Liepert und Zuber gegen Fischer auf den Zwischenstand von 5:1, womit ein Unentschieden bereits gesichert war. Den Siegpunkt fuhr Hock im Spiel gegen Schacker ein und bestätigte somit mit zwei klaren Siegen im vorderen Paarkreuz seine Position eins in der Mannschaft. Ludwig musste anschließend nach einem knappen und umkämpften Fünfsatzspiel gegen Nyugen den zweiten Punkt der Gäste zulassen.

Hannes Ruf wurde auch in seinem zweiten Einzel seiner aktuell stark ansteigenden Form gerecht, ließ nichts anbrennen und gewann klar. Auch Zuber bewies Nervenstärke und gewann gegen Liepert drei Sätze in der Verlängerung. Somit stand am Ende des Tages ein auch in der Höhe verdientes 8:2 auf der Anzeigentafel. Die Bezirksoberliga setzt sich dieses Jahr aus zwölf Mannschaften zusammen, von denen fünf fest absteigen. Mit dem Sieg fuhren die Nördlinger die ersten wichtigen Punkte für einen angestrebten Klassenerhalt ein. (AZ)