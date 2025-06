Nördlinger U15-Meistermannschaft in der Rückschau

Mit einem Punkt Vorsprung vor dem TSV Schwaben Augsburg sind die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen Meister der Bayernliga West geworden. Platz drei im Frühjahr 2022 und in der Corona-Saison 2020/21 waren die bisher besten Platzierungen in der Bayernliga. In den letzten 20 Jahren war ohnehin nicht die Bayernliga, sondern die schwäbische Bezirksoberliga die Stammliga der TSV-U15.

Erfolgstrainer Markus Leister sagt über seine Mannschaft: „Die sind ein richtig guter ‚Haufen‘. Wenn sie weiterhin die richtige Förderung bekommen, sind da mehrere potenzielle Spieler für die erste Mannschaft dabei“. Der TSV Nördlingen übernahm am zehnten Spieltag mit dem 5:1-Sieg über den TSV Kottern die Tabellenführung und gab diese bis zum 22. und letzten Spieltag nicht mehr her. Im Übrigen waren die Rieser nie schlechter als auf Platz fünf. Die 67 erzielten Tore verteilen sich auf elf TSV-Akteure und drei Eigentorschützen.

U15-Fußballer des TSV Nördlingen machen weiter mit Trainer Markus Leister

Mit 22 Treffern (davon waren sieben Elfmeter) führt Ben Müller die interne Trefferliste an. In vier Spielen schnürte er einen Dreierpack. Die weiteren Torschützen: Jakob Ott (16 Tore), Muhammed Temizel (8, davon ein Elfmeter), Maxim Rolev (7), Constantin Fromann (3), Paul Bachmann, Viktar Bely (beide 2), Jonas Rothbauer, Noah Reicherzer, Leo Rieger und Paul Wagner (alle 1). Die höchsten Siege (8:2 und 6:1) gelangen gegen Quelle Fürth, die höchste von insgesamt vier Niederlagen war das 0:3 zu Hause gegen den TSV Schwaben Augsburg.

Auf die Frage nach den trainingsfleißigsten Spielern erklärt Leister: „Die waren eigentlich alle konstant oft da. Das merkt man aber auch, zumindest bei den Stammkräften.“ Leister bleibt Trainer der U15, die Erfolgstruppe des Geburtsjahrgangs 2010 wird altersbedingt zur U16. Verlassen wird den TSV der Reimlinger Jakob Ott, der zum 1. FC Heidenheim wechselt.