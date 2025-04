Nördlinger U15 mit klarem Auswärtssieg gegen Ansbach

Mit wichtigen drei Punkten im Gepäck ist die Bayernliga-U15 des TSV Nördlingen von ihrem Auswärtstrip zurückgekehrt. In einem intensiven Spiel gegen den Tabellendritten aus Ansbach begann die Partie optimal für die Gäste. Schon nach drei Minuten fiel der Führungstreffer durch Kapitän Paul Wagner, der in eine Freistoßflanke von Leon Randi lief und den Ball per Kopf im Tor unterbringen konnte. Der Tabellenführer aus Nördlingen versuchte nachzulegen und hatte in Minute zehn wieder einen Abschluss durch Maxim Rolev zu verzeichnen. Aber auch die Gastgeber hatten die Möglichkeit zum Ausgleich. Aus dem direkten Gegenangriff dann der zweite Treffer für den Ligaprimus aus dem Ries. Niklas Maurer flankte von der Grundlinie auf Rolev, dessen Ablage per Kopf konnte Jakob Ott dann nutzen, um die Führung auszubauen. Weiter lief das Spiel hin und her und es wurde oft versucht, mit langen Bällen das Zentrum zu überspielen.

TSV Nördlingen: U15 gewinnt gegen SpVgg Ansbach

Fünf Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, als wieder Fromann, nach tollem Pass von Ott, auf das Tor zusteuerte, jedoch nicht zielstrebig genug war. Das Spiel blieb eng und die Zweikämpfe wurde weiterhin verbissen geführt, sodass wenig Spielfluss zustande kam. Nach 55 Minuten fiel der Anschlusstreffer für die Einheimischen durch Zeislers Weitschuss. Jetzt drängte Ansbach auf den Ausgleich. In Minute 62 fiel allerdings das 3:1 für die Gäste, als nach tollem Freistoß von Randi Rolev den vom Pfosten abprallendem Ball im Nachschuss versenken konnte. Die Gastgeber gaben aber nicht auf und hatten zwei Minuten später durch einen Distanzschuss aus 20 Metern, der knapp über das Gehäuse von Stenzenberger ging, die Möglichkeit, nochmals heranzukommen. Kurz vor dem Ende fiel dann noch das 4:1 der Rieser, als Viktar Bely die Situation gut erkannte und sein Schuss unhaltbar zum Endstand abgefälscht wurde. Fazit von Trainer Markus Leister: „Für uns wieder drei wichtige Punkte gegen einen starken direkten Konkurrenten aus Ansbach. Wir haben es geschafft, den Abstand auf die Verfolger auszuweiten. Sicherlich hatten wir auch in der einen oder anderen Situation das notwendige Spielglück, aber das hat sich die Mannschaft auch verdient.“ (lei/jais)

TSV Nördlingen U15: Stenzenberger (TW); Bachmann, Wagner (ab 41. Rothbauer), Maurer, Rieger, Randi, Rolev (ab 70. Reichert), Temizel (ab 66. Reicherzer), Ott, Fromann (ab 49. Stüber), Müller (ab 70. Bely). Pugel (ETW).