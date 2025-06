Abstieg nach nur einer Saison: Bittere Bilanz für TSV-U19

Seit dem Jahre 2000 haben die U19-Fußballer des TSV Nördlingen zum dritten Mal der Bayernliga angehört. Während sie von 2006 bis 2008 und von 2015 bis 2017 jeweils zwei Saisons die Bayernliga halten konnten, war diesmal bereits nach einer Saison der Abstieg besiegelt. Es war freilich kein knapper Abstieg: Nur elf Punkte aus drei Siegen und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 26:89 sprechen eine deutliche Sprache.

Besonders die Auswärtsbilanz ist ernüchternd: 13 Spiele, 13 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 6:53. Den acht Punkten aus der Hinrunde standen nur drei Punkte aus der Rückrunde gegenüber. Es waren auch einige deftige Niederlagen dabei: Zuhause sticht das 2:9 gegen den FC Würzburger Kickers ins Auge, auswärts waren das 0:7 beim Mitaufsteiger SV Waldeck-Obermenzing und das 1:8 beim SV Wacker Burghausen besonders heftig.

Die 26 erzielten Tore verteilen sich auf zehn verschiedene Spieler, allen voran Tom Müller (5), Johannes Hesko (4), Jonah Lang, Max Forisch, Niklas Pichlmayr, Julian Röthinger (alle 3). Trainer Fabian Schmidt setzte 30 verschiedene Spieler ein, von denen nur Max Forisch alle 25 Spiele bestritt. Auf 22 Spiele kamen Julian Röthinger und Niklas Pichlmayr. Am häufigsten eingewechselt (jeweils zehnmal) wurden Tizian Lipp, Simon Käser und Dominick Bittner. Am häufigsten ausgewechselt (elfmal) wurde Silas Mack. In der Fairnesswertung kamen die Rieser mit 41 Gelben Karten, vier Zeitstrafen und einer Roten Karte (Maximilian Behringer) auf Platz vier der Gesamtwertung. Die meisten Gelben Karten (jeweils sechs) holten sich Lennart Ochs und Jonas Meister ab. (jais)