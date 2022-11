KTV Ries wird Vizemeister

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: Im Derby gegen Buttenwiesen machen die Nördlinger den zweiten Platz mit einem deutlichen 64:20 klar – das Ende einer mehr als starken Saison.

Mit einer starken Vorstellung beim letzten Saisonwettkampf hat das Nördlinger Turnteam den fünften Saisonsieg geholt und sich damit die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga gesichert. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und so gut wie keine Fehler waren ausschlaggebend für den 64:20-Sieg im Derby gegen den TSV Buttenwiesen. Bester Scorer des Abends wurde Neuzugang Marco Sarrugerio mit 15 Punkten.