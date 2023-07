Damen der KTV Ries sind nicht zu stoppen

Die Nördlinger Turnerinnen wollen unbedingt den Aufstieg schaffen, der ihnen im Vorjahr verwehrt wurde. In Waging am See setzt das Team ein Ausrufezeichen.

Die Turnerinnen der KTV Ries sind auch beim ersten Wettkampftag in der zweithöchsten bayerischen Turnliga nicht zu schlagen. Nachdem man 2022 trotz Meistertitels wegen Corona nicht aufsteigen durfte, ist dies das klare Saisonziel für 2023, welches sich in diesem Jahr deutlich schwieriger gestaltet, da sich einige Mannschaften mit auswärtigen Turnerinnen verstärkt haben. Mannschaftstrainerin Diana Nowatschek schickt lediglich eigene Vereinsturnerinnen der Trainerduos Nowatschek und Eichmeier an den Start – mit durchschlagendem Erfolg, wie sich zeigen sollte.

Beim Saisonauftakt in Waging am See absolvierten die beiden bayerischen Spitzenturnerinnen Marie Strauß und Caroline Sens einen Vierkampf. Angelina Mayr und Hanna Strauß turnten jeweils an zwei Geräten. Erst kurz vor dem Wettkampf stieg Mona Nowatschek, die sonst als Trainerin in der Halle steht, in den Trainingsbetrieb ein. Dennoch ging sie an allen vier Geräten an den Start. Als Ersatzturnerin war Selina Laur dabei, die aufgrund von Kreislaufproblemen kurzfristig nicht zum Einsatz kam.

KTV Ries überrascht mit vier Tsukaharas die Kampfrichter

Der Einstieg am Boden glückte der KTV-Mannschaft. Hier glänzte Mona Nowatschek mit einer ausdrucksstarken und fehlerfreien Übung, die ihr die Höchstnote aller Teilnehmerinnen einbrachte. Caroline Sens und Marie Strauß zeigten gelungene Choreografien. Einzig Hanna Strauß konnte ihre Trainingsleistungen nicht umsetzen.

Mit gleich vier Tsukaharas (Überschlag seitwärts mit einer Vierteldrehung und Salto rückwärts gehockt) verblüffte die Mannschaft am Sprung die Kampfrichter. Sowohl die Cousinen Hanna und Marie Strauß als auch die erst elfjährige Caroline Sens knackten hier die Elf-Punkte-Marke. Nowatschek erhielt sogar 12,05 Punkte, abermals die Tageshöchstnote. Auch am Stufenbarren zeigten die Damen eine geschlossene Mannschaftsleistung. Besonders brillierte hier aber die amtierende bayerische Vizemeisterin an diesem Gerät, Marie Strauß, mit einer schwierigen Übung, die sie fehlerfrei zu Ende brachte. Für die prüfungsbedingt ausgefallene Alisa Graf rechtfertigte Angelina Mayr ihren Einsatz mit einer gelungenen Übung. Nicht ideal verlief das letzte Gerät, der Schwebebalken. Drei Absteiger und einige Spannungs- und Haltungsfehler kosteten wertvolle Punkte. Lediglich Marie Strauß und Mona Nowatschek blieben fehlerfrei.

Auch eine Liga höher wären die Nördlingerinnen Tabellenführer

Im Gesamtklassement erturnte sich die Mannschaft den ersten Platz mit 122,95 Punkten, vor dem TSV Unterföhring (118,95) und dem SB DJK Würzburg. Mit dieser Punktzahl würde man sogar in der höchsten bayerischen Liga auf Rang eins stehen. Bemerkenswert war der Kampfgeist der Mannschaft, die sich von der ersten bis zur letzten Übung vom Ziel des Aufstiegs nicht abbringen ließ. Auch in der Einzelwertung ging der Tagessieg ins Ries. Mona Nowatschek und Marie Strauß teilten sich hier den Titel.

Für den zweiten Durchgang an diesem Wochenende gilt es nun, die gute Form zu halten und die Fehler und Unsicherheiten zu minimieren. (AZ)