Derby zwischen KTV Ries und Monheim: Turnen um die Meisterschaft

Jochen Engelbrecht konnte zu Beginn der Saison einen guten Einstand in der ersten Mannschaft feiern und ist auch beim Spitzenduell gegen Monheim eine gute Option, um wichtige Punkte zu sammeln.

Plus Wer am Wochenende gewinnt, hat gute Chancen auf den Meistertitel. Der TSV Monheim ist zwar ungeschlagen, doch in den vergangenen Jahren schlossen die Rieser auf.

Von Thomas Frisch

An diesem Samstag kommt es zum alles entscheidenden Duell in der 2. Bundesliga Süd: Die KTV Ries trifft im prestigeträchtigen Derby auf den TSV Monheim, bei dem sich auch der Kampf um Platz Eins in der Tabelle entscheiden wird. Der Sieger aus dieser Begegnung hat damit, einen Wettkampftag vor Saisonende, beste Chancen auf den Meistertitel.

Es gibt wahrscheinlich kein bekannteres Derby in der Historie der Deutschen Turnliga, als jenes zwischen der KTV Ries und dem TSV Monheim. Seit die Rieser in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind, existiert dieses Duell, nur sporadisch unterbrochen, wenn eine der beiden Mannschaften in einer anderen Klasse startete. Viele Jahre hat es gedauert, bis den Riesern der erste Sieg gegen den Kontrahenten aus dem gleichen Landkreis gelang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

