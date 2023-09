Turnen

vor 32 Min.

Gegen die Exquisas muss die KTV alles geben

Plus Turnen 2. Bundesliga: Der erste Heim-Wettkampf bringt den Tabellenführer Exquisa Oberbayern nach Nördlingen. Doch die Rieser sind selbstbewusst – mit Recht.

Von Thomas Frisch

Die KTV Ries darf an diesem Samstag ihren ersten Wettkampf vor heimischem Publikum in der Hermann-Keßler-Halle bestreiten. Und es kommt direkt zum Duell mit der aktuell führenden Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd. Um 18 Uhr startet die Begegnung gegen das Team von Exquisa Oberbayern. Der Gegner hat hohe Ambitionen, doch die Rieser haben keinen Grund, sich zu verstecken.

Gute Erinnerungen haben die Rieser an das Aufeinandertreffen im Vorjahr, auch im Rieser Sportpark. Im letzten Duell des Abends konnte man die notwendigen Punkte gewinnen und mit einem Scorepunkt Vorsprung den Wettkampf doch noch zu den eigenen Gunsten wenden und damit einen wichtigen Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen. Auch dieses Mal dürften es hart umkämpfte Duelle werden. Die Exquisas haben einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt und mehr als überlegen ihren ersten Wettkampf am gewonnen, womit sie nun zu Recht an der Tabellenspitze stehen. Nur drei Scorepunkte überhaupt mussten sie im gesamten Wettkampfverlauf abgeben.

