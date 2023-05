Turnen

18:00 Uhr

Gold und Silber für die Senioren der KTV Ries

Plus Auch im gehobenen Turner-Alter haben die KTVler noch einiges drauf. Bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften gibt es Triumphe – auch für zwei Debütanten.

Im Rahmen des Landesturnfestes in Regensburg haben auch die bayerischen Seniorenmeisterschaften sowie der Bayerncup stattgefunden. Fünf Starter der KTV Ries maßen sich in den jeweiligen Altersklassen mit ihren Konkurrenten. Mit zweimal Gold und einmal Silber führten die Nördlinger Turner die Siegesserie der vergangenen Jahre weiter und beschlossen damit ein erfolgreiches Turnfest.

Am dritten Tag des Turnfests standen die Wettkämpfe bei den Senioren und im Bayerncup auf dem Programm. Daher ging es an diesem Tag schon direkt in der Früh um 8 Uhr mit den Seniorenwettkämpfen los. Hier wurden die Farben der KTV Ries von Wilfried Hofer und Roland Hagner vertreten. Neu hingegen war allerdings, dass sich auch Sven König und Stefan Braun nun dieser Herausforderung stellten und einen gelungenen Einstand feierten.

