Junge KTV-Turnerinnen meistern ihren ersten Auftritt

Die neu formierte Nachwuchsriege des KTV Ries bestreitet ihre erste Gauliga-Saison. Die Mädchen trainieren erst seit September im Leistungsbereich.

Der Auftakt der Turn-Gauliga hat dieses Jahr in der Riedblickhalle in Buttenwiesen stattgefunden. Der KTV Ries startete mit einer Mannschaft bei den Schülerinnen D für die Jahrgänge 2013 und jünger und sicherte sich einen beachtlichen sechsten Platz.

In der Liga starteten 21 Mannschaften in drei Gruppen. Das Team des KTV, bestehend aus Jana Ilg, Lotta Kirchenbaur, Theresa Weng, Leni Büringer, Hannah Eiberger, Alissa Holzner, Mila Robinson und Sara Dibrani ging um 18.30 Uhr an die Geräte. Für die Turnerinnen und ihre Trainerinnen war dies der erste Wettkampf überhaupt, weswegen die Aufregung groß war. Zunächst turnten die Mädchen am Reck und zeigten dort trotz Nervosität durchwegs solide Leistungen. Am Zittergerät Balken musste das Team einige Stürze verkraften, lediglich Kirchenbaur, Ilg und Weng beendeten ihre Übungen nahezu fehlerfrei. Am Boden zeigten alle Turnerinnen starke Übungen, Kirchenbaur und Ilg sammelten mit ihren höherwertigen Übungen wichtige Punkte für das Team.

Gauliga-Turnen: Auch Schülerinnen C des KTV treten an

Motiviert gingen die Mädels ans letzte Gerät, den Sprung. Dort lieferten alle saubere Sprünge ab. Jana Ilg erzielte mit ihrer Hocke über den Sprungtisch beachtliche 13,95 Punkte. Die Riege landete am Ende mit 214,05 Punkten auf dem sechsten Platz. Die Mädels und ihre Trainerinnen sind optimistisch für die folgenden Durchgänge in dieser Saison.

Bei den Schülerinnen C startete ebenfalls eine Riege des KTV. Sarah Rösch, Emma Amerdinger, Julie Hellenbock, Annabelle Riess und Amelie Hafele sicherten sich einen soliden fünften Platz. In der weiblichen Jugend turnten Marie-Sophie May und Anna Rabenseifner zusammen mit den Mädels aus Nordheim und belegten den achten Platz in der Tageswertung. (AZ)

