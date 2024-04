Junge Turnerinnen des KTV starten gut in die Saison

Der KTV-Nachwuchs präsentiert sich gut und holt den dritten Platz beim ersten Durchgang der Gauliga-Saison. Für einige Talente ist es der erste Wettkampf.

Auch in diesem Jahr ist in der Wettkampfklasse der weiblichen Jugend eine Turnmannschaft für den KTV-Ries an den Start gegangen. Die Mannschaft konnte sich einen Platz auf dem Treppchen sichern.

Um 14 Uhr startete der Wettkampf für die Turnerinnen Dana Hammling, Theresa Ott, Daniela Ceapa, Ella Bowman, Aurora Rossi, Magdalena Köhnlein und Lina Starz am Boden. Dana Hammling und Theresa Ott, beide zum ersten Mal im Einsatz, zeigten trotz großer Nervosität ordentliche Übungen, ebenso wie Magdalena Köhnlein. Sehr ansprechende Darbietungen präsentierten Aurora Rossi und Lina Starz dem Kampfgericht. Ella Bowman und Daniela Ceapa konnten nicht alle geforderten Elemente fehlerfrei zeigen und blieben unter ihren Möglichkeiten.

Gute Handstütz-Überschläge, beziehungsweise Sprünge mit einer halben Drehung ein und einer halben Drehung aus, wurden mit hoher Punktzahl belohnt. Den höchsten Endwert am Sprung erreichte Magdalena Köhnlein mit sehr guten 17,60 Punkten. Am nächsten Gerät, dem Stufenbarren, gelang es der gesamten Mannschaft, saubere Übungen abzuliefern. Hier holten Lina Starz, Ella Bowman und Magdalena Köhnlein wichtige Punkte für das Team.

Am Balken, dem letzten Gerät, hieß es Nerven behalten und ohne Absteiger durchkommen. Lina Starz, Daniela Ceapa und Theresa Ott turnten ihre Übungen sicher und ohne Wackler durch. Dana Hammling, Ella Bowman, Magdalena Köhnlein und Aurora Rossi mussten jeweils einen Absteiger, beziehungsweise kleinere Unsicherheiten in Kauf nehmen. Das KTV-Team erreichte mit 258,25 Punkten den dritten Platz, knapp hinter der Mannschaft aus Dillingen, auf 258,65 Punkte kam. Am Ende war jedoch die Freude über den dritten Platz größer als die Tatsache, dass der zweite Platz knapp verpasst wurde. (AZ)

